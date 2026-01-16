Macrooperación contra la droga en Sevilla: la Policía intercepta 35 kilos de cocaína entre Dos Hermanas y Los Pajaritos

La Policía Nacional, tras varios meses de investigación en la que ha sido bautizada como Operación Brillante, ha culminado un gran dispositivo contra el narcotráfico en la provincia que se ha saldado con la intervención de 35 kilos de cocaína, la mayoría escondidos en un coche en Dos Hermanas, y la detención de cuatro personas que intentaron huir cuando fueron descubiertas en la barriada de Los Pajaritos. Las autoridades también se han incautado de casi 50.000 euros y dos armas de fuego amunicionadas y listas para disparar.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial interceptaron en Dos Hermanas un vehículo conducido por dos varones que realizaba funciones de transporte de sustancia estupefaciente oculta en una caleta. Este primer coche realizaba la labor de transporte, mientras que otro turismo efectuaba la tarea de lanzadera para vigilar la posible presencia policial.

Una vez se procedió a la interceptación de ambos vehículos, el coche de transporte quedó detenido pero la lanzadera consiguió darse a la fuga. Ante esta situación, se estableció por parte del grupo de Policía Judicial un dispositivo de búsqueda para proceder a la detención de los principales investigados, quienes llevaban varios meses bajo investigación. De este modo, se localizó a los sujetos saliendo de un piso franco en Los Pajaritos con la intención de salir de Sevilla. No se salieron con la suya y fueron arrestados en ese momento, además con 50.000 euros en efectivo en billetes de 20 y 50. Durante la detención, los narcos opusieron resistencia y provocaron heridas a uno de los agentes. En el vehículo interceptado, por su parte, se halló un sistema de tipo caleta que permitía el ocultamiento de una importante cantidad de sustancia estupefaciente. En esa estructura interna había cerca de 30 kilos de cocaína.

La Policía pidió entonces al juzgado la autorización urgente para entrar y registrar tres inmuebles en las localidades de Sevilla y Alcalá de Guadaíra. Esa parte de la operación fue ejecutada por unidades especializadas como los GOES, la UIP y la UPR. Los agentes de la Policía Judicial hallaron en las distintas viviendas dos armas de fuego amunicionadas y listas para el disparo, así como 5 kilos más de cocaína en el piso franco, que estaba configurado como un auténtico laboratorio de droga: había prensa hidráulica, ácido sulfúrico, sustancia de corte, básculas y envasadoras para la dispensa de la sustancia a terceros, así como una falsa bombona de butano con doble fondo empleada para el transporte de sustancia estupefaciente.

Del mismo modo se intervinieron otros objetos de interés, como balizas de posicionamiento por GPS, detectores de frecuencias, un chaleco antibalas y otros medios técnicos empleados para la comisión de delitos relativos al tráfico de drogas.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión provisional de tres de los traficantes.

"Un importante golpe al narcotráfico"

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha elogiado el trabajo de la Policía Nacional y ha definido esta operación como "un importante golpe al narcotráfico en nuestra provincia tras varios meses de investigación". "Inicialmente los agentes interceptaron un vehículo caleteado que ocultaba 30 kilos de cocaína y en los registros posteriores realizados en Sevilla y en otros municipios de la provincia se intervinieron otros cinco más, además de armas de fuego, material para el procesado de drogas, vehículos y también dinero en efectivo", ha recordado. "El operativo culminó con la detención de cuatro personas que habían intentado huir y oponer resistencia y tres de ellas ya se encuentran en previsión provisional", ha destacado también.

"Este éxito policial demuestra el compromiso firme de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso de la Policía Nacional y del Gobierno de España, contra la criminalidad, el narcotráfico especialmente y el crimen organizado, en una voluntad de mejorar la seguridad y la protección de nuestros barrios y de nuestras familias", ha sentenciado Toscano.