Manuel Carrasco: "Estando en Sevilla siempre pasan cosas bonitas"

Manuel Carrasco fue uno de los protagonistas en la noche del miércoles en el evento organizado en Sevilla por la Academia de Música Latina, Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía, donde se rindió homenaje a algunos de los grandes emblemas de la música andaluza. El artista onubense deleitó al público con una sentida interpretación de “El grito del niño”, “Pueblo salvaje” y “Soy afortunado”, confirmando una vez más su conexión con la tierra que lo vio crecer artísticamente.

El encuentro con el público sevillano llegó apenas un día después de que Carrasco sorprendiera con su aparición en el concierto de Camilo en la Plaza de Toros de la Maestranza, dejando al cantante colombiano y a los asistentes emocionados. Ambos interpretaron su colaboración “Salitre”. Sobre esta experiencia, Carrasco señaló que “fue muy bonito. Y estando Sevilla ahí por medio siempre pasan cosas bonitas”, destacando la magia que la ciudad hispalense suele aportar a sus encuentros musicales.

La relación del intérprete con Sevilla se ha consolidado en los últimos años. En mayo inauguró su “Tour Salvaje” con un espectacular concierto en el Estadio de La Cartuja, donde reunió a más de 70.000 personas. No era la primera vez que lograba un hito de esta magnitud, ya que en 2023 congregó a 140.000 asistentes en el mismo recinto gracias a los dos conciertos con los que dio inicio a su gira “Corazón y Flecha”. Estos logros refuerzan su vínculo con una ciudad que, como él mismo admite, siempre le regala momentos únicos.

En relación con su participación en el homenaje de los Grammy, Carrasco subrayó que “que cuenten conmigo para algo así donde vamos a hacer una representación de lo que somos es muy bonito. Es algo que yo suelo hacer normalmente porque es lo que me sale. Pero cuando lo valoran y hay un grupo tan limitado de artistas y que estén contando conmigo, me parece muy especial”. El artista defendió así la importancia de poner en valor las raíces musicales y de ser parte de una representación colectiva de Andalucía en un escenario internacional.

Carrasco también reflexionó sobre el legado que desea construir a lo largo de su trayectoria. “No pienso en un legado porque todavía me queda mucho por hacer, pero sí que pienso en sentirme orgulloso de lo que hago a cada pasito que doy. Y en intentar no arrepentirme ni ir con prisa a la hora de hacer las cosas. Me refiero a las canciones y en general en la vida”, explicó el intérprete, poniendo de manifiesto su visión pausada y consciente del oficio artístico.

Finalmente, el cantante no quiso obviar la difícil situación internacional y se pronunció sobre el conflicto en Gaza. En sus palabras, “me parece totalmente injusto y me parece que es una barbarie. Y por lo que veo va a más. Todo lo que hagamos es poco para que esto acabe. Yo no entiendo de políticas ni de cosas de estas, pero me parece que lo complican más de lo que debería de ser”. Con esta reflexión, el artista mostró su sensibilidad social y su preocupación por los acontecimientos que trascienden lo puramente musical.