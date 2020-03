Mapa del coronavirus en la provincia de Sevilla: casi la mitad de municipios confirman casos

Los casos de coronavirus en la provincia de Sevilla se elevan a 902 positivos. Más de 40 municipios registran ya contagios por coronavirus entre sus habitantes. La cifra de personas que han necesitado ingreso en hospitales ronda las 400 (397). El número de personas en seguimiento activo en sus domicilios es de 485.

Los muertos con coronavirus en Sevilla han vuelto a incrementarse en cuatro personas más. El total de fallecidos en la provincia es de 30 personas, el tercero más alto de las ocho provincias andaluzas tras Málaga y Granada.

Sigue sin haber comunicación oficial de los casos existentes en los municipios, pese a que más de la mitad de los alcaldes de la provincia de Sevilla lo reclamaron hace días. La Junta de Andalucía ha comunicado que ha solicitado al Ministerio de Sanidad cómo y de qué manera se deben comunicar estos datos y está a la espera de la confirmación oficial.

Hasta el momento las confirmaciones que ha podido obtener este periódico proceden de bandos municipales y de las actualizaciones de los perfiles en redes sociales de los organismos oficiales de los municipios de la provincia de Sevilla.

El color rojo que hace pocos días eran apenas unas manchas que en el mapa de Sevilla va poco a poco convirtiéndose en el tono predominante en buena parte de la superficie de la provincia. Y es que el virus SARS-CoV-2 continúa su avance, con casos de nuevos positivos que afloran a diario en numerosas localidades en las que este periódico ha podido confirmar contagios.

Esto es, el coronavirus está ya presente en casi la mitad de los municipios sevillanos, que son 107 incluyendo la capital, lo que da cuenta del avance soterrado durante días y de la necesidad de quedarse en casa como único cordón sanitario, como reiteran cada día las autoridades médicas.

El último comunicado de la Junta de Andalucía, que da solo datos globales por provincias, contabiliza 905 casos en la Sevilla, con 82 nuevos casos solo en un día. Del total, 397 están ingresados y 485 en seguimiento activo en sus domicilios.

La rapidez con la que la pandemia se está extendiendo en la provincia ha llevado ya casos de contagios a buena marte de la geografía sevillana. Además de en Sevilla capital, el COVID-19 se ha detectado hasta ahora en personas que residen en Fuentes de Andalucía, Guillena, Estepa, Coria del Río, El Viso del Alcor, Burguillos, Tocina, Carmona, Écija, Marchena, La Roda de Andalucía, Osuna, El Pedroso, San Juan de Aznalfarache, Isla Mayor, Dos Hermanas, Morón de la Frontera, Brenes, Lora del Río, La Rinconada, La Algaba, Huévar del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Arahal, Los Palacios y Villafranca, Villaverde del Río, Montellano, Mairena del Alcor, Santiponce, Pilas, Lebrija, Gines, Bollullos de la Mitación, La Puebla del Río, Tomares, Aznalcázar, Gerena, Villanueva del Río y Minas, Cantillana, Lora de Estepa, Umbrete, Camas y Alcalá del Río.

Camas

El Ayuntamiento de Camas, a través de un bando municipal, ha confirmado la existencia de un caso de coronavirus en la localidad que se ha acreditado ante el consistorio con el documento sanitario que lo certifica.

Alcalá del Río

En Alcalá del Río la propia familia de la persona afectada, tras llamada telefónica con el Alcalde, Antonio Campos, ha confirmado que tras haberle realizado el test de Covid-19, una vecina ha dado positivo. La persona contagiada se encuentra tranquila y hospitalizada, con síntomas leves. Su familia, a la que también le han realizado la prueba, ha dado negativo. Los familiares han recibido noticias tranquilizadoras por parte del equipo médico del hospital en el que se encuentra ingresada, así como las pautas de seguimiento en este caso.

Umbrete

El alcalde Fernando García Delgado a través de un vídeo en el perfil de Facebook del Ayuntamiento ha confirmado la confirmación de "varios casos positivos" de coronavirus, aunque recala, "la incidencia es muy baja en el municipio". Son datos que asegura son oficiosos que les han facilitado desde el centro de salud porque "ni la administración andaluza ni el Ministerio de Sanidad les ha dado datos sociales sobre el número de casos".

Gerena

Gerena también confirma el primer caso de coronavirus en el municipio. El Ayuntamiento informa de que esta persona se encuentra en su casa, en aislamiento y recuperación domiciliaria, con seguimiento profesional.

"Lanzamos un mensaje de tranquilidad y llamamos, una vez más, al cumplimiento de la orden de no salir a la calle para nada que no sea estrictamente necesario y seguir en todo momento las recomendaciones sanitarias como mejor formar de combatir la propagación del virus", advierte el Consistorio.

Villanueva del Río y Minas

A través de un comunicado en Facebook, el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas ha confirmado la llegada del Covid-19 al municipio. Según expone el escrito la noticia ha sido confirmada al gobierno municipal por conversación telefónica por la autoridad sanitaria competente.

El afectado es un vecino varón que ha dado positivo en Covid-19. El Ayuntamiento asegura que se trata de un "caso controlado" y se ha establecido todo el protocolo legal de aislamiento para aquellas personas que han mantenido contacto con la persona afectada.

Lora de Estepa

La alcaldesa María Asunción Olmedo, informa a sus vecinos a través de un vídeo en las redes sociales del Ayuntamiento la confirmación del primer caso de coronavirus en Lora de Estepa. La regidora explica que tras ponerse en contacto con la familia ha sabido que la personas afectada está ingresada en el Hospital de Osuna "sometida a tratamiento famarcológico y en evolución favorable".

Unaa vez confirmado este caso les pido a sus familiares que han de hacer cuarentena domiciliaria durante 14 días sin contactos con el interior y exterior de la vivienda y sin recibir vivistas. Es la única manera de contener el avance del virus", concluye la alcaldesa.

Cantillana

Cantillana presenta ya su primer caso de coronavirus. El Ayuntamiento anuncia la noticia en sus redes sociales y señala que "esta información procede de los familiares del paciente, que se encuentra ingresado". "A pesar de los intentos de contacto en la mañana de hoy, y de la petición realizada por escrito el pasado 24 de marzo a la Consejería de Salud, para recibir información sobre los contagios en el municipio, este Ayuntamiento no ha recibido aún información de las autoridades sanitarias sobre el registro oficial de este caso", lamenta.

Aznalcázar

Confirmado el primer caso de coronavirus en Aznalcázar. La alcaldesa Manuel Cabello lo ha comunicado a sus vecinos a través de su perfil personal de Facebook, donde apunta que esta persona "ya está siendo atendida por los sanitarios y está en aislamiento".

La alcaldesa recuerda que, por parte del Ayuntamiento, se seguirá "realizando las tareas de desinfección y coordinando con Policía Local y Guardia Civil las acciones necesarias para que se cumplan las obligaciones marcadas por el estado de alarma". "Debemos extremar las precauciones más que nunca porque, como ya sabemos, la mejor forma de evitar y frenar el contagio es permanecer en casa, saliendo lo mínimo indispensable", manifiesta.

Tomares

Fuentes municipales del Ayuntamiento de Tomares también han confirmado la existencia de al menos dos casos de coronavirus en el municipio. Se trata por un lado de un Policía Local y por otro lado una mujer que habría acudido al municipio a cuidar a su madre y que habría llegado ya contagiada.

La Puebla del Río

El alcalde de La Puebla del Río, Manuel Bejarano Álvarez, ha confirmado que un agente del puesto de la Guardia Civil de dicho municipio ribereño ha dado positivo tras haber sido sometido a una prueba de detección de coronavirus Covid-19. Como consecuencia de ello, según el alcalde, han sido "puestos en cuarentena a los agentes que tuvieron contacto con él, entre ellos el comandante del puesto" local de la Guardia Civil. "A pesar de esto, las prestaciones de la Guardia Civil quedan aseguradas gracias a los cuatro agentes que siguen trabajando y al envío de patrullas de otras localidades", precisa no obstante el primer edil.

Bollullos de la Mitación

El alcalde Fernando Soriano Gómez confirmó el miércoles "la mala noticia" a sus vecinos tras la llegada del primer caso positivo al municipio. Se trata de una persona que se encuentra en tratamiento y aislamiento hospitalario y que estaba confinada en casa desde el pasado día 13 de marzo, según explica el regidor, que matiza que sus familiares están cumpliendo con el protocolo establecido por las autoridades sanitarias.

El Cuervo

El Ayuntamiento de El Cuervo ha informado a sus vecinos de la existencia de tres casos positivos de coronavirus en el municipio a través del perfil de Facebook municipal. En una publicación que se acompaña de un mapa de Andalucía con todos los casos por provincias, el gobierno local confía en que el municipio saldrá de esta "reforzado".

Gines

El Alcalde de Gines, Romualdo Garrido Sánchez, también ha infrmado sobre la llegada del Covid-19 al municipio. A través de su perfil personal de Twitter, el regidor ha compartido un comunicado en el que confirma el positivo de una vecina del municipio, que además, matiza, trabaja en el sector sanitario. La mujer se encuentra en aislamiento domiciliario y su estado no revestiría gravedad.

Debido a su interés, compartimos el siguiente COMUNICADO DEL ALCALDE, Romualdo Garrido.#GinesSeQuedaEnCasa pic.twitter.com/35SJ1pOWQt — 𝘼𝙮𝙪𝙣𝙩𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙂𝙞𝙣𝙚𝙨 🇺🇦 (@AytoGines) March 25, 2020

El alcalde subraya que "nose van a escatimar esfuerzos" en esta batalla contra el coronavirus e informa de que se continuará con la "desinfección diaria" de calles y espacios públicos y se mantendrá la atención en las necesidades del centro de mayores Montetabor y de la residencia ANIDE.

Lebrija

En Lebrija ha sido Protección Civil quien ha confirmado la existencia de al menos cuatro casosa de coronavirus en el municipio. En un mensaje en su perfil de Facebook, se concreta que uno de los casos se ha dado en la residencia de mayores de la Caridad. "Desde el ayuntamiento y la propia entidad han activado todos los protocolos pertinentes orientados a confinar el caso", manifiestan.

Pilas

El alcalde de Pilas José Leocadio Ortega confirmó el pasado lunes el contagio de un vecino del municipio, que se encuentra "en tratamiento y aislamiento, siguiendo los protocolos establecidos".

El regidor desea "la recuperación a la persona afectada" e insiste a sus vecinos en que "se queden en casa y cumplan las recomendaciones de las autoridades como la mejor vacuna y antídoto posible contra esta pandemia".

Santiponce

Confirmados dos casos de coronavirus en el municipio de Santiponce. El Ayuntamiento hizo pública ayer la llegada del Covid-19 al municipio. "Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para contribuir a que la pandemia no se extienda en la localidad, acatando las instrucciones de la Policía Local, articulando un plan de choque de desinfección en las calles, informando continuamente a los vecinos, activando el Plan de Emergencia municipal, con reuniones diarias del Comité de Seguimiento, etc", firma en un comunicado el alcalde Justo Delgado.

Montellano

Con un llamamiento a la calma y a la responsabilidad, el alcalde de Montellano, Curro Gil, ha comunicado a sus vecinos la existencia del primer caso confirmado de coronavirus en la localidad.

Mairena del Alcor

La corporación municipal ha comunicado a través de sus perfiles en redes sociales que ha tenido conocimiento del fallecimiento de un vecino de Mairena del Alcor, que previamente había dado positivo en el test por coronavirus.

Los Palacios y Villafranca

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha informado este martes del primer contagio confirmado de coronavirus en la localidad. Se trata de una persona ingresada desde hace varios días en la UCI del Hospital Virgen de Valme. Aunque inicialmente no había dado positivo, en un análisis posterior acometido al persistir los síntomas se confirmó el contagio por Covid-19.

El primer edil palaciego ha hecho pública esta información a través de un comunicado en su perfil en la red social Facebook con la autorización expresa de la familia de la persona afectada, que se encuentra cumpliendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias. Valle les ha enviado un mensaje de ánimo "para que todo vaya bien" y ha pedido "respeto para esta familia y para todas aquellas personas que hayan podido o puedan presentar síntomas". Además, ha abogado por la consideración y la prudencia, pues "hay que ser muy prudentes y no difundir nombres ni bulos que puedan dañar a nadie ni generen más alarma".

Villaverde del Río

El Ayuntamiento de Villaverde del Río ha informado a través de su canal de Facebook de la comunicación sobre el primer de caso coronavirus en la localidad.

"La persona contagiada se encuentra hospitalizada en estos momentos y está siguiendo el tratamiento correspondiente. Así pues, esta lamentable noticia no debe servir como desaliento, sino como estímulo para extremar las medidas de precaución", recoge el comunicado.

Arahal

El alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez González, ha sido el encargado de anunciar a sus vecinos la llegada del Covid-19 al municipio. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, el regidor explicaba la existencia de un contagio en la residencia de ancianos Madre Encarnación y que esta personas se encontranaba hospitalizada. Varios días después son ya seis los positivos confirmados en este centro tras sumar tres nuevos casos en las últimas horas.

Todos los residentes contagidos, según ha precisado el alcalde de Arahal, se encuentran hospitalizados en el hospital Virgen de Valme de Sevilla capital, lo que le ha llevado a manifestar su deseo de que estas personas superen la enfermedad.

El primer edil ha explicado que la residencia está recibiendo apoyo médico desde Sevilla para "cortar la cadena de contagios", agregando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha visitado el recinto para desinfectarlo y que el propio Ayuntamiento ha proporcionado materiales de protección a la residencia y, merced a los protocolos estipulados, ha "separado" la recogida de residuos sólidos urbanos de este enclave para que "el foco no vaya más allá".

Alcalá de Guadaíra

Según publica el periódico local de Alcalá de Guadaíra, La voz de Alcalá, un vecino de Alcalá y docente en un centro educativo del Aljarafe, es uno de los casos positivos por covid-19 confirmados en la localidad.

El mismo medio publica que Esteban Sánchez "es un hombre de 35 años y sin patologías previas que ha registrado durante once días fiebres de hasta 38,5 grados y tos. En los últimos días la fiebre ha remitido y está a la espera de que le realicen un nuevo test para confirmar la curación. Durante todo este tiempo ha estado viviendo con su mujer en casa, pero aislado de ella, tomando paracetamol y agua. Una enfermera lo ha estado asistiendo telefónicamente a diario", explica la información publicada.

Hay más afectados por coronavirus en este municipio sin que, por el momento, este periódico haya podido confirmar el número total. Lo que sí ha confirmado la alcaldesa Ana Isabel Jiménez es la muerte de una personas con coronavirus en el municipio. "Lamentablemente primera fallecida en Alcalá por COVID19. Una mujer mayor, no tengo más datos, la información no nos llega por el cauce oficial", expresa la regidora a través de su cuenta personal de Twitter.

DEPLamentablemente primera fallecida en Alcalá por COVID19. Una mujer mayor, no tengo más datos, la información no nos llega por el cauce oficial. Mi más sentido pésame a la familia en estos momentos tan duros😔🙏quedaros en casa#estevirusloparamosunidos pic.twitter.com/rMkBAn52QM — Ana Isabel Jiménez (@anaisabel_jc) March 26, 2020

Huévar del Aljarafe

La alcaldesa Maria Eugenia Moreno Oropesa ha confirmado a través del canal de Facebook del Ayuntamiento el positivo en Covid-19 de un vecino, que se encuentra hospitalizado.

"Desde que conocimos los primeros indicios desde este ayuntamiento hemos tomado las medidas que marcan el protocolo sanitario para estos casos, por tanto os ruego encarecidamente a todos el máximo respeto hacia la persona afectada, su familia y a las profesionales que se encuentran en cuarentena", manifiesta la regidora.

Utrera

También el periódico local de Utrera, Utreraweb, ha publicado el positivo en coronavirus de un militar natural del municipio, pero destinado en Sevilla. Según la publicada el afectado "comenzó el pasado martes a sentirse mal, por lo que fue remitido a su casa para que permaneciese en aislamiento , ya que su estado con dolor muscular y articular, fiebre de entre 37,5 y 38,5 y malestar general junto a tos seca, coincidía plenamente con los síntomas del Covid-19". Este lunes ha recibido el resultado de los análisis y han resultado ser positivos.

El alcalde ha hablado sobre este caso en sus redes sociales "este momento tenía que llegar. Ahora más que nunca os pido que conservemos la serenidad y la calma y confiemos en el nuestro sistema sanitario y sus profesionales. El mejor servicio a los demás es quedarse en casa", ha comentado.

La Algaba

En La Algaba, el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Diego Agüera, ha confirmado la llegada del Covid-19 al municipio. A través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales, el gobierno local informa de la confirmación de "varios casos de coronavirus" que "que se encuentran ingresados en el hospital con evolución favorable". Del mismo modo, añade, "hay otros casos sospechosos en aislamiento hospitalario y domiciliarios" a la espera de la realización de pruebas.

El alcalde pide a sus vecinos que sean "responsables" y hace un llamamiento a la tranquilidad. "Saldremos de esto y estamos seguros de que saldremos con más fuerza, pero es fundamental que cumplamos todos quedándonos en casa", añade el comunicado.

La Rinconada

El municipio de La Rinconada no había confirmado hasta la fecha el contagio de Covid-19 de ninguno de sus vecinos. No obstante, un vecino de la localidad de 37 años, aunque residente en Sevilla, se ha convertido en la secta víctima mortal con coronavirus en la provincia. El mismo comunicado informa de la situación de otros casos sospechosos "en aislamiento hospitalario y domiciliario en permanente control" a la espera de la realización de las pruebas.

Fuentes de Andalucía

El alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, ha comunicado el primer positivo en la localidad. Se trata de una persona que está aislada y en seguimiento activo en su domicilio y que se encuentra monitorizado y está en buen estado.

Guillena

El ayuntamiento de la localidad ha informado del primer caso positivo del que ha tenido constancia. El vecino se encuentra en buen estado, tanto él como su familia. Las autoridades sanitarias han activado el protocolo de confinamiento absoluto. Desde el Ayuntamiento insisten en la obligación de poner de nuestra parte para frenar los contagios, no saliendo de casa y siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y las administraciones competentes.

Lora del Río

Nuevo municipio que se suma en Sevilla al mapa del coronavirus. La corporación municipal lo ha comunicado tras una reunión extraordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lora del Río de la Junta de Portavoces y presidida por el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado Aguilar, junto con los portavoces municipales Eloy Tarno (PP), Fran Carrasco (PSOE, presencia telemática), Miguel Angel Rosa Moreno (IU) y Miguel Angel Nogales Rudas (CcL).

Lamentablemente, se ha confirmado el caso de un vecino de Lora del Río con coronavirus, que se encuentra en ingreso hospitalario y con evolución favorable. Al mismo tiempo se ha informado de que hay 29 personas de Lora del Río en aislamiento domiciliario en permanente control y contacto telefónico con las autoridades sanitarias.

Brenes

El Ayuntamiento de Brenes también informa del primer caso de coronavirus en el municipio. A través de un comunicado, el alcalde Jorge Barrera, siente "esta triste noticia" e invista a sus vecinos a no desanimarse. "La persona afectada está en manos de los profesionales sanitarios de la sanidad pública", matiza.

"Desde el Ayuntamiento seguiremos actuando con todos los medios y recursos que estén a nuestro alcance para prevenir y luchar contra el Covid-19", concluye el escueto comunicado.

Dos Hermanas

En la localidad nazarena hay constancia de dos casos en seguimiento activo en sus domicilios, uno de ellos incluso con algún día con fiebre. Al no haberse realizado pruebas en los días previos el número no de casos no se conoce pero se prevé que tenga un repunte al alza.

Isla Mayor

En la localidad de Isla Mayor hay datos de tres personas aisladas bajo vigilancia y seguimiento telefónico. La Policía Local de Isla Mayor ha comunicado que desde que se inició el estado de alarma se han tramitado seis denuncias por incumplimiento de limitación de la libertad de circulación de las personas, así como una infracción grave por el incumplimiento de la suspensión de apertura al publico de un establecimiento de la localidad.

Morón de la Frontera

El alcalde de Morón de la Frontera ha confirmado "algún caso en el municipio", en una declaración a sus vecinos, del que ha tenido conocimiento por familiares y amigos de la localidad.

Estepa

Según el Hospital de Osuna a 25 de marzo, y recapitulando cuando se cumplen dos semanas del primer caso en Estepa, podemos afirmar que llevamos un total de 16 casos en nuestra ciudad: 10 personas que se encuentran ingresadas en el hospital, una en domicilio en Estepa, tres altas hospitalarias pendientes de confirmar su negativo ante Coronavirus, y dos fallecidos. Hasta hoy no nos han confirmado que una persona de edad avanzada, fallecida días antes en su domicilio, ha dado positivo en la prueba de Coronavirus. Por todo ello, podemos hablar de un total de 16 casos confirmados en Estepa.

Las mismas fuentes avisan de que, de los siete vecinos de la localidad que han dado positivo por Covid-19, seis están ingresadas en el hospital comarcal de Osuna y uno se mantiene en aislamiento domiciliario.

Ante esta situación, el alcalde Antonio Jesús Muñoz Quirós ha hecho un llamamiento a la calma a través del canal de Facebook del Ayuntamiento y pide "confianza en el sistema sanitario y en sus profesionales". Del mismo modo, el regidor aclara que "todos los contactos de los afectados están en aislamiento preventivo en sus domicilios a la espera de que puedan ser sometidos a algún tipo de pruebas". Además, el alcalde ha llamado a "no hacer caso a los bulos y las informaciones no oficiales que se vierten en las redes".

Marchena

También Marchena ha confirmado en las últimas horas el positivo en Covid-19 de cuatro de sus vecinos en apenas cuatro días. Del primero de ellos se informaba el martes por la noche a través de la televisión local dada la circunstancia de que el afectado es un cámara que trabaja en el medio.

Precisamente esta situación ha provocado tanto el cierre de la televisión, dado que el contagiado estuvo en contacto con todos sus compañeros hasta el pasado viernes cuando se empezó a encontrar indispuesto, como la cuarentena voluntaria de toda la corporación municipal ya que el afectado estuvo grabando el viernes una reunión en la sala de plenos.

El segundo positivo por Covid-19 en el municipio, según informan los medios locales, sería una mujer que viajó recientemente a Benirdorm que también dio positivo el martes y que se encuentra hospitalizada. La tercera persona que ha contraído coronavirus en Marchena se encuentra confinada en su casa y no presenta síntomas de gravedad, según las fuentes municipales.

También en aislamiento domiciliario se encuentra el cuarto caso confirmado que se trata de un Policía Local y hay otro compañero con síntomas a la espera de que se le practiquen las pruebas pertinentes.

El Viso del Alcor

El Ayuntamiento de El Viso de El Alcor también confirmó este lunes el primer contagio en el municipio. En este caso se trata de un varón de más de 65 años residente en una residencia de mayores que se encuentra ingresado en el Hospital de Valme y que, en principio se trataría de un contagio local al no poderse acreditar ningún contacto con personas afectadas o haber viajado a zonas de riesgos.

Desde el Ayuntamiento se informa de que la situación "está controlada" y tanto trabajadores como el resto de compañeros de la residencia se encuentran en estos momentos "asintomáticos" y se ha procedido a una desinfección a fondo de las instalaciones.

Écija

En Écija, la mujer de 83 años que se convirtió en el primer caso confirmado de coronavirus en el municipio, también ha fallecido finalmente. La triste noticia ha sido comunicada por el Ayuntamiento a través de sus redes sociales. La mujer ingresó en el Hospital de Osuna con una neumonía previa y finalmente no ha superado la enfermedad.

El propio gerente del área sanitaria asegura que a los familiares se les impondrán unas medidas incluso más estrictas que las que ya tenemos a raíz de detectarse el estado de alarma en nuestro país.

La Roda de Andalucía

El alcalde de La Roda de Andalucía, Juan Jiménez, confirmó este martes el primer caso de coronavirus en la localidad. A través de unas declaraciones en los medios locales, el primer edil pide a los ciudadanos que sean "conscientes con la gravedad de la situación" y hace público el nombre del afectado dada la "extrema gravedad" del círculo de personas que habrían estado en contacto con el afectado, que hace apenas unos días enterró a su mujer en un sepelio en el que, asegura el alcalde, "acudió prácticamente toda La Roda de Andalucía además muchísimas personas de fuera". En este sentido pide a todos los asistentes a "mantener una severa cuarentena" para evitar la propagación del virus por el municipio.

Casariche

En el municipio de Casariche no se han dado casos de afectados por coronavirus hasta el momento, sin embargo, el Ayuntamiento, a través de un bando municipal que firma el alcalde Basilio Domingo Carrión Gil, transmite a sus vecinos las medidas dictadas por las autoridades sanitarias en la localidad a raíz del entierro de la mujer del vecino de La Roda de Andalucía contagiado.

De este modo, el regidor casaricheno recoge en el escrito municipal que, por orden de las autoridades sanitarias "todas las personas que asistieron el pasado lunes 9 de marzo al tanatorio de La Roda de Andalucía y/o el martes 10 de marzo al funeral celebrado en la citada localidad sevillana, y además estuvieron en contacto directo (besos, abrazos, saludos, conversaciones a menos de un metro de distancia…) con el vecino de La Roda de Andalucía que ha dado positivo en coronavirus COVID19, deben de inmediato ponerse OBLIGATORIAMENTE en cuarentena domiciliaria".

Carmona

También hay una persona afectada en Carmona, en concreto en la pedanía de Guadajoz, según ha aclarado el alcalde Juan Ávila, y del que se desconocen más datos.

Tocina y Los Rosales

Tocina y Los Rosales también confirmada por el alcalde Francisco José Calvo. El primer edil ha explicado a través de un comunicado que la persona que ha resultado positivo en coronavirus es un vecino del municipio que lleva hospitalizado varios días en el hospital y ha dado positivo este miércoles.

El regidor ruega a la población "que siga las instrucciones y que tome todas las medidas de precaución, más aún ahora que el virus ha llegado a la localidad".

El Pedroso

También se confirmó el primer contagio de Covid-19 en la Sierra Norte de Sevilla, en concreto en El Pedroso. La noticia fue confirmada por el alcalde del municipio, el socialista Juan Manuel Alejo Gala, a través de un comunicado dirigido a sus vecinos en el que pedía "calma y a la confianza" de los profesionales sanitarios.

Una semana después se ha conocido que esta mujer de 90 años ha fallecido. El comunicado municipal aclaraba a sus vecinos que "desde los servicios médicos se han realizado los protocolos de prevención y aislamiento establecidos, incluidos el círculo más próximo de contactos".

Este caso es el primer contagio que se da en la Sierra Norte desde el inicio de la crisis sanitaria.

Osuna

Osuna es el último municipio en confirmar este miércoles su primer vecino contagiado con coronavirus. Así lo ha confirmado la alcaldesa, Rosario Andújar, que lamentaba "una noticia que sabíamos que llegaría y que lamentablemente ya ha ocurrido".

Andújar apela a "la responsabilidad de todos y cada los vecinos" para mantenerse en casa "todo el tiempo posible, saliendo el tiempo estrictamente necesario e imprescindible y que esas salidas se hagan sólo para hacer las actividades que a día de hoy están permitidas y se hagan siempre individualmente".

Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado una serie de medidas para evitar la propagación del virus por el municipio. Para garantizar aún más esa medida de confinamiento, la alcaldesa de Osuna indica que se va a regular las horas de paseos de las mascotas. "Va a salir un bando estableciendo que el horario será de 7:00 a 8:30 de la mañana y de 20:00 a 21:30.

Todo ello insistiendo y reiterando nuestra petición de mantenernos en casa, además de lavarnos las manos permanentemente y de cuidar al máximo nuestra higiene personal para no contagiarnos y no contagiar a nadie", explica a través de un comunicado.

Burguillos

El primer caso de coronavirus en Burguillos fue confirmado este jueves 19 de marzo por el alcalde Domingo Delgado. A través de un comunicado dedicado a sus vecinos, el regidor comunica la información que le ha sido transmitida desde la Delegación de Provincial de Salud en la que se confirma un caso de coronavirus en Burguillos. "Igualmente me comunican que se ha activado el protocolo previsto para poner en cuarentena a aquellas personas que han estado en contacto con ella y susceptibles de contagio. Ruego a la población que siga las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias y tomen todas las medidas de precaución, más aún ahora que sabemos que ha llegado a la localidad", comunica el alcalde.

Coria del Río

El Ayuntamiento de Coria del Río ha informado de la confirmación el jueves 19 de marzo del primer positivo en Covid-19 en la localidad, sin que por el momento hayan trascendido más datos oficialmente.

San Juan de Aznalfarache

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha confirmado este viernes la existencia de tres positivos en coronavirus en la localidad, en concreto en el geriátrico Joaquín Rosillo.

A través de un comunicado en sus medios oficiales, el alcalde Fernando Zamora informa de que los afectados son tres residentes en la citada residencia de ancianos, según les ha confirmado la dirección del centro. De ellos, dos se encuentran ingresados en un centro hospitalario y el tercer caso permanece, en aislamiento, en el geriátrico.

Fernando Zamora subraya que el director del centro, Enrique Rodríguez, le ha transmitido que "desde el primer momento se han adoptado todas las medidas de prevención y aislamiento para los usuarios, así como las medidas de protección para el personal", circunstancia por la que todos los mayores que viven en la residencia "se encuentran aislados en sus habitaciones y las familias están informadas de la situación desde el primer momento".

"Las autoridades sanitarias están coordinadas con el centro y el Ayuntamiento de San Juan de San Juan de Aznalfarache se mantiene informado y ha puesto a disposición del Geriátrico toda su colaboración", concluye el comunicado del alcalde.