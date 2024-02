El resurgir de la 'marea azul' en Sevilla: "Se nos prometieron unas mejoras que ni están ni se esperan"

Nueve meses, o lo que es lo mismo, más de 270 días desde que la Consejería de Salud incluyera en el conocido como Pacto por la Atención Primaria andaluza la unificación de los servicios de urgencias extrahospitalarias, y, "ningún avance". "No tenemos ni nombre. Seguimos con el acuerdo que se firmó en 2007", afirma rotunda Rosa Romero, médica del SUAP del área sanitaria Sur de Sevilla y miembro de la Plataforma de profesionales de Urgencias y Emergencia extrahospitalarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que este jueves ha vuelto a tomar las calles de Sevilla en reivindicación de unas mejoras que, por su repetidas exposiciones públicas, suenan a pasado.

"Venimos a hacer presión. Nos volvemos a echar a la calle para reivindicar lo mismo de siempre y eso es lo más triste. Seguimos siendo un servicio paralelo junto al 061 tras su integración en el SAS que realizamos las mismas funciones, con la diferencia que nosotros, los SUAP, atendemos casi el 90% de las situaciones de urgencias y emergencias de Andalucía y aún así no se nos reconoce porque tenemos menos medios, menos formación por parte de la Administración y, si os fijáis, ni siquiera tenemos los mismos uniformes", añadía Teresa Almagro, enfermera de este servicio en la provincia de Cádiz.

Sevilla se ha convertido este jueves en punto de protesta para los médicos, enfermeros, celadores y técnicos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, el SUAP, de toda Andalucía. Convocados por la plataforma de profesionales de Urgencias y Emergencia extrahospitalarias del SAS, la marea azul ha tomado por enésima vez la avenida de la Constitución bajo el grito unánime de "mismas funciones, mismas condiciones" para reclamar lo que consideran son sus derechos. "Es muy penoso ver a los médicos echarse a la calle para reclamar sus derechos", afirmaba a este medio Ana Pagador durante la marcha, médica y vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico Andaluz que, junto a UGT, CCOO y CSIF han apoyado esta protesta.

"Si nos manifestamos es por esa unificación que consideramos se tiene que dar de dos servicios paralelos para que todos los trabajadores tengamos las mismas condiciones en todos los ámbitos laborales y para que la ciudadanía reciba una atención homogénea y equitativa en toda Andalucía, independientemente de si es de Sevilla capital o en Santiago-Pontones o Medina Sidonia, que no se tengan mejores dotaciones sanitarias por vivir en una ciudad donde presta servicio el 061, que es el otro servicio con el que compartimos funciones", recalcó Teresa Almagro entre una gran pitada de fondo con alusiones directas a la gerente del SAS, Valle García Sánchez, y la consejera de Salud, Catalina García, a quien también se refirió Teresa. "Se ve que no tiene palabra ninguna", dijo sobre los plazos previstos en ese pacto firmado por las mejoras en la Atención Primaria en la que se incluía la unificación de estos servicios antes del próximo mes de junio. "Es algo que ya se nos antoja imposible porque se nos dijo que esa unificación iba a estar desarrollada antes de final del año pasado y ni está ni se le espera. No tenemos ni propuestas", apostilló.

En la misma línea, Blanca Espinosa, delegada de UGT Aljarafe reclamó ante los medios "igualdad". "Pedimos lo que ya se nos prometió que se nos iba a dar. El SAS se comprometió a igualar a todos los trabajadores de las urgencias extrahospitalarias las condiciones, pero eso se quedó en un simple compromiso y no vemos avance. No se están celebrando las mesas sectoriales en las que se tendría que estar negociando y esa es nuestra reivindicación, que se cumpla con lo pactado", reivindica.

Desde CCOO se ha repetido el mensaje. "Reclamamos las mismas condiciones retributivas, de formación y de recursos materiales de todos los servicios de urgencias extrahospitalarias y eso sólo se va a conseguir unificando dos servicios -el SUAP y el 061- que ahora realizan las mismas funciones bajo dos nombres diferentes. Que haya un mismo sistema para que no haya un agrava comparativo entre los profesionales y los ciudadanos que reciben esa atención", ha destacado responsable de Atención Primaria de CCOO en Sevilla, Ester Roca. Desde el Sindicato Médico Andaluz, la vocal de Primaria, Ana Pagador, añadía: "No nos dan fechas y no nos informan si hay grupos de trabajo por lo que lo único que nos queda, como sindicato, y como profesionales, seguir defendiendo en la calle y en esas mesas sectoriales, cuando nos dejen, los derechos de los trabajadores de los servicios de urgencias de atención primaria porque sigue habiendo muchas diferencias entre unos y otros y son muchos los interrogantes que nunca obtienen respuestas sobre esa reorganización anunciada", apostillaba la facultativa. "Las ambulancias del SUAP siguen saliendo en muchos casos sin médicos y que se nos diga que es porque no hay médicos oculta la realidad. No los hay porque no quieren estas condiciones laborales", añadía rotunda.

La reivindicación llegó a su fin poco más de las dos de la tarde en los aledaños del Parlamento andaluz donde ocho miembros de la plataforma convocante de la protesta asistieron a la sesión ordinaria del Pleno en el que el Grupo Socialista ha defendido una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere que desde la Cámara se inste al Gobierno andaluz a actualizar y poner en marcha "un nuevo Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias que recoja las necesidades actuales de servicios, equipos y profesionales para garantizar estándares homogéneos en todo el territorio andaluz y que permita un acceso equitativo de la población en condiciones de seguridad y calidad".

Por su parte, la consejera Catalina García anunciaba también este jueves que "en muy pocas semanas" su departamento presentará en la Mesa Sectorial un informe con una propuesta de equiparación salarial y de formación de los servicios de emergencias extrahospitalarias con los servicios del 061, y ha asegurado que la unificación de ambos servicios "estará cerrada en diciembre de 2024, como está pactado".

En respuesta a la pregunta formulada sobre esta cuestión por parte de Por Andalucía en el Pleno, García ha empezado dando las gracias a los servicios de urgencias por su trabajo, valorado con más de un nueve sobre diez por parte de los usuarios. En relación a la equiparación salarial y formativa, la consejera ha confirmado que su departamento llevará en "muy pocas semanas" una propuesta a la Mesa Sectorial, al tiempo que ha asegurado que "se sigue trabajando en identificar a todos los equipos de urgencia".