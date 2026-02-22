Los médicos de Sevilla desmienten a Sanidad tras la huelga: "No se ha dejado desatendido a ningún paciente"

La polémica por la huelga médica celebrada entre el 16 y el 20 de febrero ha abierto un nuevo frente entre el colectivo y el Ministerio de Sanidad. El Colegio de Médicos de Sevilla ha salido al paso de las palabras y gestos de la ministra, Mónica García, durante su intervención televisiva en Más Vale Tarde, donde, según denuncian, "respaldó acusaciones sobre una supuesta desatención a pacientes vulnerables".

El presidente y la junta directiva del Colegio sevillano han expresado un "posicionamiento claro, firme y contundente" frente a "las recientes declaraciones realizadas por la Ministra de Sanidad, Dª Mónica García, en las que se alude a una supuesta irresponsabilidad de los médicos durante la jornada de huelga celebrada en la semana del 16 al 20 de febrero, llegando a afirmar que se dejaron sin atender a pacientes oncológicos y a pacientes en diálisis".

La reacción del Colegio se produce después de que la ministra asintiera y realizara gestos de aprobación en directo mientras el presentador, Iñaki López, señalaba: "E informa de cuáles pueden ser los siguientes movimientos que tienen que tomar los pacientes que hoy tenían una cita en el hospital de día; hoy recibían por ejemplo diálisis o algún tratamiento oncológico y no han podido hacerlo. Y, claro, esa gente no sabe, está ahora mismo perdidísima. También sin estatuto marco".

Desde la corporación médica sevillana han rechazado de plano esas afirmaciones. "Estas afirmaciones son rotundamente falsas", subraya el comunicado. Recuerdan que el cumplimiento de los servicios mínimos en una jornada de huelga es "una obligación legal y ética" que los profesionales asumen con responsabilidad, y recalcan que la atención a pacientes especialmente vulnerables, como los oncológicos o aquellos en programas de diálisis, "está garantizada en todo momento en el marco de los dispositivos asistenciales establecidos".

El texto va más allá y advierte de que atribuir a los médicos conductas de abandono asistencial supone "una grave desinformación a la ciudadanía" y un "ataque injusto a la profesionalidad, el compromiso y la vocación" de un colectivo que, añaden, "sostiene día a día el sistema sanitario que ella está desestabilizando".

El Colegio insiste en que "los médicos han cumplido y cumplen con los servicios mínimos establecidos en cada convocatoria de huelga" y que "no se ha dejado desatendido a ningún paciente por causa de la movilización".

Asimismo, el comunicado critica "la utilización de falsos testimonios o afirmaciones no contrastadas", al considerar que deterioran la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario y en sus profesionales. En este contexto, los médicos sevillanos acusan a la ministra de estar incurriendo en una "irresponsabilidad" al mantener un proyecto de estatuto que, aseguran, es "claramente rechazado por la inmensa mayoría de médicos", y la señalan como "principal responsable de las consecuencias que pueda tener sobre los pacientes su obstinación política".

Por todo ello, el Colegio de Médicos de Sevilla reclama a la titular de Sanidad "una rectificación pública" y un "ejercicio de responsabilidad institucional" en sus declaraciones, especialmente cuando afectan a colectivos que desempeñan una labor esencial.

En el tramo final del comunicado, la institución reitera su apoyo a los médicos y médicas de la provincia y del conjunto del país, reconoce su compromiso con los pacientes incluso en contextos de conflicto laboral y defiende el derecho legítimo a la protesta sin menoscabo de la atención sanitaria esencial. A su juicio, la defensa de la sanidad pública y privada, de la calidad asistencial y de la dignidad profesional debe sustentarse en un debate "honesto", basado en datos veraces y en el respeto mutuo entre instituciones y profesionales.