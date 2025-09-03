Estas son las mejores guarderías privadas de Sevilla

Más de 23.300 menores de tres años comienzan este miércoles el curso en las escuelas y centros de educación infantil de Sevilla, según datos de la Consejería. Como novedad, los 12.387 escolares de dos a tres años se acogerán gratis a estre servicio. No obstante, muchas familias se decantan por las escuelas infantiles privadas a la hora de elegir dónde escolarizar a sus hijos.

La mayor flexibilidad horaria, la prestación de servicios complementarios o el enfoque educativo son algunos aspectos que pueden resultar determinantes para los padres y madres. Además, muchos centros privados mantienen abierto el plazo de admisión durante este mes de septiembre.

El portal especializado Micole.net actualiza periódicamente su ránking de los centros mejor valorados en base a las opiniones de los usuarios acerca de los objetivos educativos, el diseño de las instalaciones o el perfil de los profesionales. En este sentido, detallamos cuáles son las guarderías privadas mejor valoradas de Sevilla a continuación.

Escuela Infantil Bicho

La escuela infantil Bicho, con una valoración media de 4,9 estrellas, ofrece unas instalaciones "creadas para que exista un ambiente confortable, cálido y seguro" en el número 3 de la calle Alonso Cano. Estas incluyen aulas soleadas, un huerto y un patio pensadas para el desarrollo y la estimulación de los escolares. Este centro imparte ambos ciclos de educación infantil y atención especial a alumnos con TGD/TEA o TDAH.

Entre las actividades extraescolares se ofrecen inglés o musicoterapia y danza, además de excursiones y convivencias periódicas. Su precio oscila entre los 300 y 700 euros mensuales por alumno. "Bicho es más que una escuela, es una familia y eso lo hacen posible sus maravillosas seños, su trabajo diario, entregar y amor a los pequeños", comenta una usuaria.

Escuela Infantil Pino Montano Norte

Esta escuela al norte de la ciudad, en la calle Agricultores, logra colarse cada año entre las mejor valoradas. El centro acaba de ampliarse con un nuevo edificio para albergar las aulas de 0 y 1 años con patio independiente. En total, cuenta con un total de 186 plazas entre libres y subvencionadas por la Junta de Andalucía.

"Estoy muy contenta de tener a mi niña en este escuela infantil. Me encanta el trato de las maestras, son súper atentas, cariñosas, comprensivas y perfectas profesionales. La recomienda al 100%", reseña una de las madres.

Escuela Infantil Cocoliso

Cocoliso, en la calle Doctor Antonio Cortés Lladó, ofrece a sus alumnos "un entorno cálido y seguro, donde la exploración y experimentación les permitirán conocerse a sí mismos, a relacionarse con los demás y a descubrir su entorno". Se trata de un centro especializado en el primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años.

Esta escuela infantil tiene horario ininterrumpido de 7:30 a 17:00 horas y cuenta con servicio de comedor a cargo de un cátering externo. "No hemos podido tener má suerte al encontrar vuestra escuela. Mi hijo está encantado, disfruta mucho aprendiendo y jugando y siempre está deseando ir", asegura un usuario.

Otras guarderías privadas de Sevilla que aparecen en el ránking de las mejor valoradas son: