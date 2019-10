Uno de los mejores profesores del mundo da clase en Sevilla

Uno de los mejores profesores del mundo trabaja en un colegio público de la provincia de Sevilla. Se trata del profesor de 4º de Primaria del CEIP San Sebastián de Albaida del Aljarafe Xuxo Ruiz, que este año ha sido galardonado con el Global Teacher Award, que cada año entrega la fundación india AKS (Alert Knowledge Services).

Ruiz es uno de los dos andaluces que han recibido este año este prestigioso galardón junto a la gaditana Palma García, docente en el Colegio Puertoblanco de Algeciras (Cádiz). Ambos han sido recibido esta semana por el consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda.

El Global Teacher Award no es el primer premio que recibe este maestro e ilusionista, que se caracteriza por utilizar la magia como recurso didáctico en sus clases. En 2018, ya fue nombrado uno de los 50 mejores docentes del mundo entre más de 43.000 maestros de 173 países diferentes, quedando finalista en los Global Teacher Prize (de la Fundación Varkey), considerado el Premio Nobel de la Educación.

"Hay un boom de premios que reconoce y da visibilidad a la labor docente e inspira a otros maestros, pero, para mí, el verdadero premio, es ir cada mañana contento al colegio. El premio es que mis alumnos me digan que no quieren irse de vacaciones, que vengan a visitarme antiguos alumnos diez años después y me cuenten cómo les va, que mis alumnos quieran venir a mis clases aunque estén enfermos. Eso sí que es un premio", comenta Xuxo Ruiz, cuya labor también fue reconocida en 2016 por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con el Premio al Mérito Educativo 2015.

"Todos los docentes somos magos si tenemos en cuenta la ratio de alumnos que tenemos"

Ruiz no sólo es maestro, también es ilusionista. Amigo y aprendiz de Juan Tamariz, es autor del libro Educando con magia y colaborador de la Fundación Abracadabra, con la que ayuda a menores hospitalizados en la Unidad de Oncología del Hospital Virgen del Rocío. Una de sus principales características como docente es la utilización de la magia como recurso didáctico.

"Todos los docentes somos magos si tenemos en cuenta la ratio de alumnos que tenemos en los colegios", destaca el profesor, natural de Cádiz y que este año ha celebrado su 20 aniversario en la enseñanza pública. "Mis clases no son un show continuo. Soy un docente con los pies en el aula, sólo utilizo la magia como un recurso, aunque es cierto que todos los días ocurre algo mágico en mis clases".

"Gracias a la magia capto la atención de mis alumnos y les explico conceptos que quizás de otra manera son más difíciles de entender", comenta el profesor de Primaria. "Con la magia, sus neuronas se activan y aprenden cosas que, a la larga, les resultará más difícil de olvidar".

Xuxo Ruiz explica que todos los juegos de magia que aplica en sus clases son especiales para fomentar la expresión oral e escrita, así como conceptos de inglés y ciencia, entre otros. "Es una forma de que repasen en casa los contenidos aprendidos de forma didáctica", apunta el profesor. "Son juegos de magia que después enseñan a sus amigos y les ayuda a aprender una cosa muy importante que a mí no me enseñaron de niño: hablar en público, habilidades sociales".

Para este docente de la escuela pública uno de los grandes retos actuales de la educación es el desprestigio social que sufren los profesores, así como la falta de respeto al profesor y la ratio de alumnos, mucho más alta de lo recomendado. "Pero también hay cosas positivas, como es ese pensamiento que cada vez tiene más fuerza de que otra educación es posible", concluye el maestro.