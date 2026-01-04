Mercasevilla activa nuevas inversiones por 1,3 millones para reforzar la Unidad Alimentaria

La Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, integrada por el Ayuntamiento de Sevilla y la sociedad estatal Mercasa, y presidida por la delegada Evelia Rincón Cardoso, ha aprobado nuevas inversiones por 1.326.773 euros. La mayor parte de la inversión se destina a nuevos grupos electrógenos ante posibles incidencias en el suministro eléctrico (995.206 euros) y, en menor medida, a mejorar las condiciones de conservación de los productos alimentarios en el Mercado de Pescados y Mariscos (141.567 euros).

La segunda inversión más cuantiosa, con 190.000 euros, se destina a la contratación de un servicio integral de asistencia técnica urbanística para dotar de estabilidad jurídica y urbanística a la actividad económica del recinto.

Aprobados en su última sesión, se trata de acuerdos estratégicos orientados a consolidar el presente y el futuro de la Unidad Alimentaria como una infraestructura esencial para el abastecimiento alimentario, la actividad económica y el empleo en la ciudad. Son actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras, reforzar la seguridad de las instalaciones, garantizar la continuidad de los servicios públicos que presta Mercasevilla y avanzar en una gestión patrimonial responsable y sostenible. El valor estimado total de las actuaciones aprobadas asciende a 1.326.773,24 euros, y se desarrollarán bajo criterios de transparencia, rigor técnico y defensa del interés general, promete la dirección de Mercasevilla.

Mercado de Pescados y Mariscos

Entre los acuerdos adoptados destacan nuevas inversiones para mejorar las condiciones de conservación de los productos alimentarios, especialmente en el Mercado de Pescados y Mariscos, una infraestructura estratégica para la cadena de suministro alimentaria de Sevilla y su área metropolitana. Estas actuaciones permitirán reforzar la seguridad, la eficiencia energética y el correcto mantenimiento de la cadena de frío, con un valor estimado de 141.567,20 euros.

Prevenir posibles incidencias en el suministro eléctrico

Asimismo, se ha aprobado el inicio de nuevas inversiones destinadas a reforzar la seguridad y la continuidad operativa de la Unidad Alimentaria, como la instalación de grupos electrógenos que permitirán garantizar el funcionamiento de los mercados ante posibles incidencias en el suministro eléctrico. Esta actuación, con un valor estimado de 995.206,04 euros, resulta clave para asegurar la estabilidad del recinto y de la actividad que en él se desarrolla.

Estabilidad jurídica y urbanística

En la misma sesión, la Comisión Ejecutiva ha dado luz verde al inicio del procedimiento para la contratación de un servicio integral de asistencia técnica urbanística, una herramienta fundamental para consolidar la ubicación actual de Mercasevilla y dotar de estabilidad jurídica y urbanística a la actividad económica del recinto, con un valor estimado de 190.000 euros.

Por otro lado, se han ratificado diversas operaciones de gestión patrimonial y adjudicación de espacios comerciales, orientadas a favorecer la actividad económica y el empleo, optimizar los activos de la entidad y contribuir a la sostenibilidad financiera de Mercasevilla.

La presidenta de la Comisión Ejecutiva, Evelia Rincón Cardoso, ha subrayado que “estas decisiones refuerzan el papel de Mercasevilla como una infraestructura esencial para el abastecimiento, el empleo y la economía de Sevilla, avanzando hacia un modelo de gestión moderno, seguro y estable”.

Con los acuerdos adoptados en esta sesión, Mercasevilla avanza hacia un modelo de gestión más eficiente y comprometido con el interés general, consolidándose como una infraestructura estratégica al servicio de la ciudad y su área metropolitana.

Alta actividad en la previa de Nochevieja para garantizar el abastecimiento

En plena previa de Nochevieja y durante las fiestas navideñas, Mercasevilla registra uno de los momentos de mayor actividad del año, con una media diaria de unos 4000 vehículos, de los cuales alrededor de 400 son camiones de gran tonelaje, y un movimiento aproximado de 1,5 millones de kilos de productos diarios, cifras que reflejan el papel esencial de la Unidad Alimentaria para garantizar el abastecimiento de Sevilla y su área metropolitana en fechas de máxima demanda.

Mercasevilla forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, que abastece de alimentos a más de 30 millones de personas y constituye un eslabón fundamental en la cadena de valor agroalimentaria, con una red de 24 mercas en toda España.