"No está sobre la mesa suspender la Semana Santa ni la Feria"

"La suspensión de la Semana Santa o de la Feria de Abril no están encima de la mesa". Así de tajante se ha mostrado el concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, el hombre fuerte de la promoción turística de la ciudad, que descarta que en el gobierno municipal se haya planteado dicha idea.

Al contrario, lo que hará su departamento será intensificar las promociones en aquellos mercados turísticos que se puedan estar resintiendo como consecuencia de la expansión del coronavirus, tal como se ha acordado con el sector. Muñoz ha dejado claro que "no hay motivos para dejar de venir" a Sevilla ni para cancelar eventos o congresos.

Para que el Ayuntamiento decidiera suspender la Semana Santa o la Feria de Abril "tendría que cambiar la situación drásticamente y tener otras indicaciones de Organización Mundial de la Salud (OMS) para tomar decisiones de otro tipo", ha dicho Muñoz.

Ante la "preocupación generalizada en todo el mundo", el concejal ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "no hay motivos para dejar de venir a Sevilla, ni para cancelar congresos o eventos", algo que se está produciendo por "un exceso de precaución". "En Sevilla se puede llevar a cabo una vida totalmente normal", ha insistido.

No obstante, Muñoz sí ha admitido que "la gente está dejado de viajar y eso produce un retroceso en el número de visitas con carácter general, no sólo en Sevilla". Por ello ha pedido "tranquilidad y sentido común, no echar leña al fuego y alarmar mercados turísticos, desde el respeto a ese exceso de precauciones".

"En algunos negocios, donde el perfil del público es más asiático o con predominio del norteamericano, se está resintiendo un poco más que otros hoteles o establecimientos con un turismo mucho más europeo", ha diagnosticado el concejal, para el que ahora "no hay cifra ahora alarmantes, ya que enero se ha cerrado como buen mes turístico y se prevé que febrero también lo sea". "Habrá que esperar evolución de marzo y de esta enfermedad para sacar conclusiones", ha matizado.

En este contexto, Muñoz ha anunciado que, una vez que pase, algo que espera que sea "lo más pronto posible", se ha acordado con el sector establecer políticas de promoción turística en mercados que se hayan podido resentir más durante este periodo.