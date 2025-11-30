Dos meses del fallo que hizo temblar la sanidad andaluza

Cientos de mujeres se concentran ante el Palacio de San Telmo en el momento álgido de la crisis.

Lo que comenzó el 28 de septiembre con varias mujeres denunciando en la radio junto a la asociación Amama que no habían sido avisadas de hallazgos dudosos en sus mamografías se transformó en cuestión de horas en un terremoto sanitario.

La respuesta inicial del SAS y de la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, que hablaba de "tres o cuatro casos puntuales", fue el primer síntoma de una crisis mal calibrada desde el origen.

Entre el 1 y el 3 de octubre, la Junta tuvo que reconocer lo que ya era evidente: miles de resultados BI-RADS 3 no habían sido comunicados. El presidente Juanma Moreno anunció un plan de choque mientras Hernández se resistía a dimitir. La protesta masiva frente al SAS el 8 de octubre, con afectadas, familiares y colectivos sanitarios, rompió el dique.Esa tarde, la consejera presentó su dimisión, el primer gesto político en una crisis que no dejaba de crecer.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, en los juzgados de Sevilla. / Europa Press

Las semanas siguientes confirmaron la magnitud del problema. El Defensor del Pueblo abrió investigación de oficio ante las "graves disfunciones" detectadas; la Fiscalía inició diligencias por fallos asistenciales y supuestos borrados de historiales; y la Junta le puso números al desastre: hasta 2.317 mujeres afectadas, el 90% del Hospital Virgen del Rocío. Se creó entonces una Comisión de Seguimiento, que citó a 1.778 mujeres para nuevas pruebas.

Mientras tanto, la presión social y judicial crecía. Amama presentó más de 150 denuncias y reclamaciones patrimoniales, estimando hasta 4.000 afectadas. Algunas mujeres denunciaron secuelas físicas y psicológicas, incluso desenlaces fatales. La Junta mantuvo su cifra oficial y prometió completar todas las pruebas antes del 30 de noviembre, asegurando que el 90% ya se había realizado el 10 de noviembre.

El debate público trascendió la estadística. Se trataba de confianza en el sistema público y de la capacidad de la administración para proteger a quienes dependen de ella.

Juanma Moreno anuncia mejoras durante el Debate del Estado de la Comunidad. / Europa Press

Dos meses después, Andalucía ha remendado el programa y anunciado reformas profundas. En el Debate del Estado de la Comunidad el pasado jueves, Moreno anunció el "acto único" para casos de alta sospecha (BI-RADS 4 y 5) con mamografía, ecografía y biopsia en un solo día, eliminando semanas de citas sucesivas y la incertidumbre que, según afectadas, "es otro tipo de dolor". La Comisión de Seguimiento, por su parte, también ha confirmado que, como prometió, las 2.317 mujeres afectadas por los fallos ya han completado las pruebas y anunció correcciones internas como simplificación y humanización de comunicaciones, mejor trazabilidad, actualización de sistemas de información, unificación de criterios entre distritos y hospitales, y alarmas automáticas para detectar retrasos en casos urgentes.

Sin embargo, la herida social permanece. Las investigaciones judiciales siguen abiertas, las asociaciones reclaman justicia y miles de mujeres miran con desconfianza un sistema que les pidió confianza sin ofrecer garantías. .