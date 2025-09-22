La concesionaria Metro de Sevilla analiza medidas para evitar un nuevo incidente con el pantógrafo

La concesionaria Metro de Sevilla ha ofrecido una segunda versión oficial sobre el incidente con el pantógrafo que tuvo lugar el martes pasado tras la versión inicial que ofreció restando importancia a la avería. Tras analizar más en profundidad lo sucedido, admite ahora que cuando parte del pantógrafo del tren se rompió sí penetró en el interior del vagón (lo negó en la primera versión). En segundo lugar, asegura que el elemento del pantógrafo que entró al interior del tren no suponía riesgo eléctrico ("el hecho de que la barra de tracción se colara en interior del tren no implicaba riesgo de transmisión eléctrica", afirma). Y, tercero, sostiene que el elemento roto inutilizó la cámara de videovigilancia del interior del vagón.

En la respuesta enviada este sábado a requerimiento de este periódico se dice también que "la concesionaria ya está analizando la situación y valorando medidas para que este tipo de incidencia no se vuelvan a producir". Y que no faltaron inspecciones y mantenimiento a ese elemento de la infraestructura.

En esta segunda versión ofrecida a este periódico, Metro de Sevilla mantiene que el origen de la avería, tras los análisis realizados por Metro de Sevilla, fue "la rotura de la barra de tracción del pantógrafo y, posteriormente, fue el pantógrafo el que dañó la catenaria. El extremo de esa barra perforó el fuelle de paso de los trenes, con el extremo visible a 1,8 metros del nivel del suelo. La incidencia también inutilizó la cámara de videovigilancia del interior del vagón".

Además de que la interrupción del servicio no duró más de una hora, la concesionaria reconoce ahora que "por precaución no se usó esa vía de catenaria dañada y se esperó a la noche para arreglar los daños causados por el pantógrafo. Durante el resto de la jornada, el servicio de la Línea 1 funcionó con normalidad para los usuarios".

Metro de Sevilla agrega que no le constan quejas de usuarios a raíz del incidente ni ninguna reclamación.

Sobre el mantenimiento de la infraestructura

Sobre las obligaciones de inspección y mantenimiento, Metro de Sevilla precisa que la última inspección del pantógrafo se realizó unos días atrás, el 4 de septiembre, sin identificar ninguna anomalía. Y que en el último año se han realizado dos mantenimientos correctivos al pantógrafo: a finales de abril se sustituyó el motor del pantógrafo y el 12 de agosto los frotadores. Por eso concluye que "los trabajos de mantenimiento se han realizado de forma periódica".

Durante la inspección de las instalaciones y los trabajos de mantenimiento de preventivo realizados en mayo de 2025, tampoco se observaron elementos de catenaria dañados.