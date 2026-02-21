Muere Alfonso Sedeño Masot, referente del empresariado sevillano

El empresariado sevillano despide a Alfonso Sedeño Masot, ingeniero y empresario de referencia, fallecido la pasada noche a consecuencia de una complicación renal, tras una vida consagrada al desarrollo económico y urbano de la ciudad que hizo suya. Extremeño de nacimiento y sevillano por elección, Sedeño desarrolló en Sevilla toda su trayectoria personal y profesional, dejando una huella profunda en su tejido empresarial y en su fisonomía urbana. Sus restos mortales se encuentran en el Tanatorio de Dos Hermanas, donde el responso tendrá lugar este sábado a las cinco de la tarde.

Presidente de Gaesco y director gerente de la Inmobiliaria Viapol, fue uno de los grandes expertos en promociones inmobiliarias y gestión de suelo en Andalucía. Su nombre queda ligado de manera inseparable al desarrollo urbanístico de Viapol, en el barrio de Nervión, un proyecto que transformó la ciudad y se convirtió en símbolo de la nueva Sevilla surgida en las últimas décadas.

Sedeño fue también pieza clave en algunas de las obras más emblemáticas de la capital hispalense. Como jefe de obra participó en proyectos tan significativos como el Hotel Los Lebreros y la remodelación y mejora del Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, contribuyendo de forma directa a la modernización de infraestructuras estratégicas para la ciudad.

Su liderazgo y compromiso con el interés general fueron ampliamente reconocidos. En 2017 recibió el Premio Trayectoria Empresarial en la IV edición de los Premios Ai de esta publicación. En 2024, la Camara de Comercio de Sevilla le concedió la Medalla de Oro de la corporación, distinción que recibió de manos de Francisco Herrero y del alcalde de Sevilla. Un galardón otorgado "en atención a sus muchos méritos y a una vida consagrada a la defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación".

Más recientemente, el pasado día 26 de noviembre, el Ayuntamiento de Sevilla rindió homenaje a Alfonso Sedeño Masot, en un acto promovido por el barrio de Nervión, que tuvo lugar en el Consistorio en un acto presidido por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.