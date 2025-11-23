Muere una mujer tras incendiarse una casa rural en Lora del Río

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Una mujer de 39 años de edad ha fallecido la madrugada de este domingo en un incendio declarado en una casa de campo en Lora del Río, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar anoche, sobre las 00:30, cuando el Teléfono 112 atendió un aviso que alertaba de un fuego declarado en una vivienda de la urbanización La Pastora de la localidad sevillana.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, dos dotaciones de Bomberos, Policía Local y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. No obstante, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer que se encontraba en el interior de la vivienda.

Los bomberos procedieron a la extinción del incendio, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se declaró.