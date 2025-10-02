Multitudinaria manifestación en Sevilla a favor de la Flotilla de la Libertad

Miles de personas se han concentrado este jueves en las Setas de Sevilla en una multitudinaria manifestación en apoyo a la Flotilla de la Libertad, cuyos miembros fueron detenidos el lunes por las fuerzas israelíes. La protesta, que ha reunido a colectivos sociales, asociaciones ciudadanas y numerosas personas a título individual, se ha desarrollado en un ambiente de reivindicación y solidaridad con los activistas. Los participantes han reclamado la liberación inmediata de los detenidos, así como el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, denunciando la situación en Gaza y mostrando su apoyo al pueblo palestino.

La concentración se ha registrado en la céntrica Plaza de la Encarnación, con tanta presencia de manifestantes que ha habido que cortar al tráfico la calle Imagen, que da acceso a este espacio. Los concentrados, unos 4.000 según los organizadores, han coreado cánticos contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, con pancartas con lemas como 'O el genocidio se acaba o el mundo se para' o 'Abajo el estado de Israel'.

Con gritos como 'Netanyahu, asesino' se han distribuido por todos los rincones de la plaza de la capital hispalense en defensa de las personas arrestadas por pertenecer a la flotilla Global Sumud.

Cargas policíales

La manifestación ha terminado con cargas policíales sobre los manifestantes y una tensión evidente en una concentración que comenzó siendo pacífica y en la que según transcurrían las horas se tornó en violenta y con las Fuerzas de Seguridad cargando contra los concentrados.