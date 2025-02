Muñoz sobre los sobresueldos: "Lo llevaremos a los tribunales si estamos ante un delito fiscal"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha instado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a que comparezca para "dar explicaciones" sobre los sobresueldos que se cobraban en el Partido Popular cuando ostentaba el cargo de secretario general del PP andaluz, entre los años 2012 y 2014. Una petición que, "si no tiene respuesta, será elevada al Pleno, para debatirla el próximo jueves 20 de febrero".

Y fue más allá. El ex alcalde argumentó que se trata de "una práctica habitual del Partido Popular, nos recuerda mucho al caso Bárcenas, donde hubo sueldos a los ministros como han demostrado los tribunales", expuso el socialista antes de adelantar que "hoy, pedimos explicaciones. Indudablemente si las explicaciones no se dan, iremos dando paso a paso. No le quepa la menor duda de que si el Grupo Socialista tiene dudas de que estamos ante una malversación, delito fiscal o cualquier circunstancia que podamos llevar a los tribunales, haremos lo de siempre, llevarlo”

Unas declaraciones que vienen auspiciadas por los sobresueldos, adelantados por Diario de Sevilla, que cobraban el presidente del PP en la época y actual delegado de Hacienda, Juan Bueno y la delegada de Hacienda durante el gobierno de Juan Ignacio Zoido, y actual directora gerente de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento, Asunción Fley.

De este modo, en rueda de prensa, Muñoz ha calificado a Sanz como "el peor alcalde de la democracia que ha tenido Sevilla" justificándolo con "ocurrencias frívolas, falta de modelo, cambio de opinión y su alianza con la extrema derecha, a lo que se le suma este caso". Así, el portavoz ha calificado "el silencio del alcalde" como "llamativo" señalando que "las explicaciones de Bueno y Fley son insuficientes y, en algunos casos, incluso generan dudas" porque "el modus operandi recuerda demasiado al escándalo de los sobresueldos cobrados por dirigentes del PP, incluidos ministros, en tiempos de Mariano Rajoy y Bárcenas", según ha remarcado.

El portavoz del PSOE ha enumerado una serie de preguntas "sin contestar por el PP", como "si el alcalde de Sevilla estaba al corriente de estas operaciones, si le pagaba el PP de la Diputación los gastos a Juan Bueno, si se han declarado fiscalmente o hay facturas que lo avalen". Unos gastos que, para Muñoz, pueden llegar a ser "excesivos" y "faltar a la ética, ya que el actual equipo de Hacienda podría haber cobrado estos presuntos sobresueldos".

"SILENCIO CÓMPLICE DE LA JUNTA"

En este sentido, Muñoz ha criticado el "silencio" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacando "las grietas que le han salido al PP en Sevilla", enumerando "contratos a dedo, lista de espera en sanidad, privatizaciones, la investigación de sus subdelegado del Gobierno en Sevilla, las declaraciones nefastas sobre los niños con autismo y ahora los supuestos sobresueldos".

En este sentido, Muñoz ha puntualizado "solo de Moreno depende que lo pare o que se convierta en parte del problema" y ha instado al presidente a abordar el tema "que está golpeando al Partido Popular en la capital andaluza".