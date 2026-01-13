Neumólogos y médicos de Atención Primaria refuerzan su coordinación en el Área Sur de Sevilla

El Área Sanitaria Sur de Sevilla ha celebrado las jornadas Respirando Juntos, una iniciativa formativa que busca potenciar la coordinación entre neumólogos del Hospital Universitario de Valme y médicos de Atención Primaria. El encuentro, organizado por el equipo de Neumología, se ha centrado en el abordaje de patologías respiratorias en una época del año donde aumentan significativamente este tipo de dolencias debido al frío y las infecciones estacionales.

La estructura integrada del Área Sanitaria, que agrupa la atención hospitalaria y primaria en una misma organización, facilita el desarrollo de iniciativas interniveles que fortalecen la coordinación profesional y la continuidad asistencial. Durante las jornadas se han compartido protocolos clínicos, estrategias de comunicación entre profesionales y circuitos de derivación optimizados para mejorar la atención a los pacientes respiratorios.

Según la responsable de Neumología, Nuria Reyes, "es una iniciativa con grandes beneficios por varios motivos". La especialista ha destacado el contexto asistencial actual marcado por alta frecuentación en los centros sanitarios y la elevada presión por patologías respiratorias. Además, ha subrayado las características del ámbito de cobertura del Área Sanitaria Sur de Sevilla, un "territorio geográficamente extenso y disperso con poblaciones alejadas del hospital de referencia donde la coordinación entre profesionales es clave para garantizar una atención más accesible y eficiente".

Las jornadas se han desarrollado en un momento en que el frío, la gripe y las infecciones respiratorias han incrementado notablemente la demanda asistencial. Los contenidos formativos se han centrado en la actualización práctica de los principales procesos respiratorios, incluyendo EPOC y oxigenoterapia, asma, interpretación de la radiografía de tórax, tos crónica, neumopatías intersticiales, cáncer de pulmón y enfermedades infecciosas como neumonías y bronquitis.

La presentación estuvo a cargo de la Dirección Asistencial del área sanitaria, con la participación del subdirector médico de Atención Primaria, Máximo Merino, la subdirectora médica del Hospital de Valme, María del Carmen Fernández, y la responsable de Neumología, Nuria Reyes. Los tres subrayaron la importancia de reforzar la continuidad asistencial y de unificar criterios en la atención a pacientes respiratorios tanto crónicos como agudos.

El programa ha incluido dos mesas redondas dedicadas a debatir dudas clínicas y radiológicas, revisar criterios de derivación y profundizar en el uso de la teleconsulta, una herramienta que se ha convertido en elemento fundamental para mejorar los tiempos de respuesta y reducir desplazamientos innecesarios de los pacientes, especialmente en las zonas más alejadas del hospital de referencia.

Las sesiones fueron dirigidas por neumólogos con amplia experiencia del Hospital Universitario de Valme: Carmen Fernández, Irene Pacheco, Antonio Cruz, Jesús Vázquez, Zulema Palacios y Javier Gómez, bajo la moderación de la jefa de Neumología. Esta amplia participación permitió analizar casos reales, compartir experiencias profesionales y ofrecer una visión común de los procesos respiratorios que con mayor frecuencia llegan a las consultas de Atención Primaria.

Respirando Juntos consolida el modelo asistencial integrado de esta área sanitaria, situando la coordinación entre profesionales como pieza central para garantizar la continuidad y calidad de la atención. En este foro se han reforzado los mecanismos de coordinación ya desplegados, contribuyendo a optimizar la capacidad de respuesta en momentos de mayor demanda y mejorando la eficiencia de los circuitos asistenciales.

La organización de las jornadas ha apostado por la innovación organizativa, abordando temáticas como la teleconsulta y criterios compartidos de derivación en un claro avance hacia una atención más ágil y accesible, especialmente relevante en zonas alejadas del hospital de referencia y en un contexto de presión asistencial elevada.