El frío dispara el consumo eléctrico en Sevilla y se acerca al récord histórico de 2016

El frío se ha instalado en Sevilla las últimas semanas. No se recuerda un invierno tan gélido, especialmente desde tan pronto, los últimos años. Las cifras de consumo eléctrico confirman tal situación. La demanda ha crecido especialmente desde que acabaron las fiestas navideñas, hasta alcanzar su dato más importante el pasado 7 de enero, jornada en la que las máximas se quedaron por debajo de los 10 grados. Cifras que se aproximan al récord histórico, alcanzado el 8 de septiembre de 2016, aunque entonces fue por calor.

El frío, además de problemas de salud y colapso en las urgencias hospitalarias, provoca un mayor consumo eléctrico y, por tanto, una mayor demanda de energía. Así lo verifican los datos aportados por Endesa sobre los registros de la última semana, cuando las bajas temperaturas se han dejado notar en la provincia sevillana.

El pico de consumo eléctrico más alto se alcanzó el pasado miércoles 7 de enero, a las 20:55, cuando se llegó a los 1.805 megavatios (MW). Debe recordarse que ese día hubo mínimas por debajo de las 0 grados en distintas localidades de la provincia. Las máximas no superaron los 10 grados, por lo que, a falta de confirmación, puede tratarse de la jornada más fría en lo que va de invierno, estación iniciada el 21 de diciembre.

Un fin de semana de gran consumo

También han sido destacables los picos de consumo registrados durante el fin de semana. Así, el viernes 9 de enero al pico de consumo se llegó a las 14:45, en pleno mediodía, con 1.681 MW. El sábado fue algo más tarde, a las 18.56, con 1.568 MW. El domingo 11 de enero este dato también resultó destacable: 1.661 MW, a las 21:19. Cabe destacar que en tres de las cuatro jornadas señaladas ya se ha superado el récord de consumo eléctrico del invierno 2024/25, al que se llegó el 10 de enero, a las 21:20, cuando la demanda fue de 1.588 MW.

Todas estas cifras, no obstante, se quedan por debajo del récord histórico en consumo eléctrico en la provincia. Éste se logró a finales de verano, el 8 de septiembre de 2016, con un pico de demanda de 2.065 MW, causado por la ola de calor que se sufría entonces. Desde aquel día no se ha superado dicho registro, lo que evidencia que, aunque el invierno en Sevilla requiere de bastante energía eléctrica para afrontarlo, ésta, por ahora, se queda por debajo de la que se necesita en verano, periodo en el que cada vez más se suceden días con máximas por encima de los 42 grados y mínimas en las que el termómetro no baja de los 23. El hecho de tener que hacer uso de la refrigeración durante la noche para conciliar el sueño provoca, en gran parte, este alto consumo.

La previsión del tiempo

El frío dará una tregua los próximos días, cuando se espera la entrada de una borrasca que dejará abundantes precipitaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias a partir del mediodía de este martes. La inestabilidad se mantendrá hasta mañana miércoles, cuando por la tarde se abran claros.

El frío regresará el fin de semana, con mínimas de tres grados el domingo y máximas de 14.