Carmen Vargas será la primera rectora de la Universidad de Sevilla
Fábrica de Artillería / Juan Carlos Vázquez Osuna

La nueva calle de San Bernardo

San Bernardo estrena calle

11 de noviembre 2025 - 04:59

El Ayuntamiento abre la nueva vía central de Artillería que conecta con Eduardo Dato con el barrio

