Nueva manifestación en Sevilla por Gaza y la liberación de los miembros de la flotilla

Las calles de Sevilla han sido escenario este sábado de una nueva manifestación en apoyo al pueblo palestino, en la que se ha vuelto a exigir la liberación inmediata de los miembros de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza que fueron detenidos y encarcelados por las autoridades israelíes. La manifestación ha contado, según los organizadores, con más de 1.000 personas.

La protesta ha contado con la participación destacada del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien ha manifestado su escepticismo frente a las conversaciones de paz actualmente en curso, señalando que Israel podría seguir constituyendo "la posibilidad de que Israel siga siendo el obstáculo para la paz".

Banderas palestinas en la manifestación celebrada en Sevilla. / EFE

Durante su intervención, Maíllo expresó que es "un orgullo para nuestra sociedad, el sentir la ola de solidaridad que hay en toda Andalucía, en toda España, vinculada a la solidaridad con Palestina y a la acusación de un estado genocida que ha exterminado población, más de 60.000 personas, 20.000 niños y niñas, de una manera atroz".

Entre los manifestantes también destacaron figuras relevantes del panorama cultural español como el reconocido cineasta Alberto Rodríguez y el actor Antonio de la Torre, quienes encabezaron la marcha portando una pancarta en primera línea. Su presencia ha otorgado mayor visibilidad mediática a una causa que continúa generando una importante movilización ciudadana en todo el territorio nacional.

La APDHA pide que se investigue la carga policial contra manifestantes en Sevilla

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha instado al Gobierno a que identifique a los agentes que practicaron "una carga policial contra manifestantes pacíficos" en la movilización que se celebró en Sevilla el pasado jueves, cuando la flotilla de ayuda humanitaria para Gaza fue detenida por Israel.

En un comunicado de prensa hecho público este sábado, la delegación en Sevilla de la APDHA indica que, según ha podido constatar por las imágenes difundidas y por los testimonios de miembros de la organización que fueron testigos directos, cuando la concentración comenzó a convertirse en una marcha la Policía Nacional "bloqueó el paso y procedió a golpear violentamente con porras a personas inmóviles que no ofrecían resistencia alguna".

"Estas actuaciones suponen una clara vulneración del derecho fundamental de reunión y manifestación pacífica", argumenta la entidad, que considera "absolutamente intolerable que la respuesta gubernamental sea el ejercicio de la fuerza contra la ciudadanía que se rebela ante un genocidio".

Por ello, la APDHA "exige la apertura de una investigación independiente e imparcial sobre las cargas policiales en Sevilla que podremos en conocimiento del Defensor del Pueblo".