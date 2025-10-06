Nuevos cortes nocturnos de tráfico en el puente del Centenario desde este lunes al martes

La obra de ampliación y del cambio de tirantes del puente del Centenario obliga a nuevos cortes nocturnos de tráfico en ambos sentidos entre la noche de este lunes 6 de octubre, desde las 22:00 horas hasta este martes 7 a las 6:00 horas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de sustitución de tirantes y ampliación en el puente del Centenario, en la provincia de Sevilla. La obra cuenta con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros (IVA incluido).

Actualmente, se están realizando los trabajos de ampliación del tablero del puente y se instalará una de las costillas nuevas situadas sobre la dársena portuaria, que conforman dicha ampliación. Estos trabajos afectarán a la parte superior del puente puesto que será necesario descargar desde el tablero las piezas metálicas montantes y diagonales que conectan la dovela nueva con el tablero ya existente.

El mapa de la zona que se corta y los desvíos / Ministerio de Transportes

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:

Para los vehículos que circulen sentido Huelva:

· El tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 (SE-30 Puente Centenario/SE-40/A-49 Huelva/A-66 Mérida) hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30.

· El tráfico procedente de la SE-40 desde Dos Hermanas, al pasar el cruce con la A-4, realizará el mismo recorrido descrito anteriormente.

· El tráfico procedente de la SE-30 sentido ascendente, se desviará en la salida 9 de la SE-30 (A-4 Cádiz), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 Puerto Sevilla/A-49 Huelva/A-66 Mérida), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31) y siguiendo el recorrido descrito anteriormente.

Para los vehículos que circulen sentido Cádiz:

· El tráfico procedente de la SE-30 en sentido descendente, se desviará en la salida 12B (E-5/SE-40/Todas Direcciones, Puerto Sur/Este/Zona Franca), hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE-30.