TV
RTVE renuncia al Festival de Eurovisión 2026 para no actuar con Israel
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna

En imágenes, las obras vuelven a la Giralda para restaurar el cuerpo renacentista

La Giralda estará de obras durante los próximos dos años

04 de diciembre 2025 - 20:28

Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
1/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
2/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
3/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
4/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
5/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
6/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
7/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
8/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
9/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
10/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
11/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
12/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
13/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
14/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
15/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
16/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
17/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
18/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
19/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
20/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
21/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna
Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda
22/22 Reportaje sobre las nuevas obras que se van a hacer en la Giralda / Juan Carlos Vázquez Osuna

También te puede interesar

Lo último

stats