Las obras del Metro de Sevilla en la Macarena afectan a un centenar de árboles

Los vecinos de la Macarena han expresado su inquietud por la pérdida de árboles en el barrio que está ocasionando la obra del Metro en el barrio. Los ejemplares verdes amenazados suman un centenar en este subtramo 3 entre Doctor Fedriani y San Juan de Ribera del total de 373 árboles que dan sombra en esta zona. Así lo ha indicado la consejería de Fomento de la Junta a preguntas de este periódico.

Fomento aclara que en este tramo se mantendrán en su posición 272 árboles tomando exigentes medidas de protección, lo cual implica que no se va a tocar un 72,92% de los ejemplares verdes que existían antes de la construcción del Metro.

Del centenar de árboles afectados, un total de 75 se tienen que talar porque "interfieren con las obras y no son trasplantables", pero se compensan con 263 nuevas plantaciones, tanto en la zona de obra como en el entorno. En este caso la reposición equivale a 3,5 árboles nuevos para compensar cada uno de los talados. Los 26 restantes van a trasplantarse.

Hasta la fecha, se han talado 70 árboles y se han trasplantado 18. Algunos de los talados recientemente se sitúan en la mediana de la avenida San Juan de Ribera frente al Hotel Macarena. En meses pasados también se eliminaron otros 20 árboles de la mediana frente al Hospital Macarena.

263 nuevos árboles para compensar los talados

En cuanto a las 263 nuevas plantaciones previstas para compensar los árboles talados, la consejería aclara que comenzarán cuando se liberen las zonas afectadas por obras y estima que se iniciarán en la próxima campaña de plantaciones, es decir, en otoño.

La consejería que dirige Rocío Díaz recalca que siempre ha mantenido su compromiso de plantar 4 árboles por cada árbol que se tenga que apear por las obras del Metro de Sevilla y que también lo tiene previsto en este subtramo 3.