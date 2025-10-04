Obras de renovación integral en tres calles clave de Heliópolis

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa metropolitana de aguas Emasesa y en colaboración con la Gerencia de Urbanismo, acometerá en los próximos meses la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento de varias calles del barrio de Heliópolis. La actuación afectará a las calles Jamaica, Tenerife y, parcialmente, a la calle Lima, en el tramo comprendido entre las calles Tenerife e Ifni.

Las obras, que se ejecutarán en un plazo estimado de 57 semanas desde su inicio, suponen una inversión de 1,3 millones de euros y permitirán modernizar unas infraestructuras que, según el Consistorio, “apenas han sido modificadas desde la creación del barrio”.

Además de la mejora en las canalizaciones, el proyecto contempla la reurbanización de estas vías, que pasarán a tener plataforma única, unificando acera y calzada para favorecer la accesibilidad y la movilidad peatonal.

Los trabajos se desarrollarán en fases para minimizar las molestias al vecindario, aunque se prevén cortes de tráfico en las calles principales afectadas y en vías adyacentes como Perú, Bolivia, Ifni y Nicaragua. En este sentido, el delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha subrayado que “este equipo de gobierno continúa trabajando para modernizar las infraestructuras de todos los distritos, actuando en zonas con redes que datan de hace décadas, como ocurre en Heliópolis”.

Estas actuaciones comenzarán una vez finalicen las obras actualmente en curso en la calle Júcar, que ya han superado su ecuador. Esta intervención, con una inversión total de 1,7 millones de euros, se ha dividido en dos fases: la primera, entre las calles Uruguay y Nicaragua; y la segunda, entre Nicaragua y Lima.

Asimismo, en la segunda mitad de 2024 finalizaron los trabajos de reparación del colector SE-S203, que discurre por la calle Ifni y canaliza los caudales de calles como Lima, Nicaragua, Doce de Octubre, Chile y la parte alta de Ifni hasta el colector principal del Emisario Puerto. Esta infraestructura, construida en 1970, fue sustituida por una nueva tras una inversión de más de 1,5 millones de euros.

Con estos proyectos, Emasesa ha destinado ya más de 4,5 millones de euros a la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Heliópolis.

Otras actuaciones en la ciudad

Además de estos trabajos, el Ayuntamiento de Sevilla tiene en marcha importantes obras en otros distritos de la ciudad. Entre ellas destacan la transformación del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo, las reurbanizaciones de la Plaza de la Fuensanta, la calle Fuselaje, Doctor Palomares García, Mandarina, Carmen Vendrell y el parque Contadores, así como mejoras en calles emblemáticas del centro como Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz, La Campana o la Cuesta del Rosario.

También se ejecutan actuaciones relevantes en la Avenida de los Conquistadores (San Pablo-Santa Justa), la Gran Plaza (Nervión), la Avenida de Pino Montano (Macarena), la calle Corvina (Norte) o el nuevo carril bici de San Jerónimo, entre otras.