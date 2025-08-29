Las obras del Tranvibús afectan aún a la avenida Montes Sierra de Sevilla Este

Una gran cantidad de trabajadores con maquinaria se afanan estos días en la avenida de Montes Sierra y en la glorieta que confluye con la calle Éfeso del Polígono San Pablo para acabar las últimas obras que quedan del Tranvibús de Sevilla Este que llega a la rotonda de Torreblanca. Este es el tramo más retrasado de esta plataforma reservada de transporte que acogerá la primera línea del autobús 100% eléctrico, que se estrena el 30 de septiembre.

La circulación por esta gran avenida de Sevilla Este es más complicada por el estrechamiento de carriles y los desvíos del tráfico. En el resto de Sevilla Este hasta la rotonda de Torreblanca ya está terminada la plataforma del Tranvibús.

Aunque las obras sigan adelante en esta parte de Sevilla Este, el Ayuntamiento mantiene que esta línea nueva se estrenará con pasajeros el 30 de septiembre y llegará provisionalmente a Nervión (Luis de Morales y Buhaira) en lugar de a la estación de trenes de Santa Justa.

En septiembre también está previsto que se inicien las obras de prolongación del Tranvibús desde Santa Justa al Duque.