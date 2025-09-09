La ONG Ibermed y el Hospital de Valme unen fuerzas para mejorar la atención sanitaria en Guatemala

Un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario de Valme ha concluido con éxito su vigésima octava expedición de ayuda humanitaria en Guatemala. La misión ha sido realizada por profesionales sanitarios que, a través de la ONG andaluza Médicos con Iberoamérica (Ibermed), han prestado asistencia médica a cerca de 300 pacientes en situación vulnerable en la ciudad de Antigua, Guatemala.

La expedición, desarrollada a finales del pasado verano, ha contado con el respaldo económico del Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Durante dos semanas de intenso trabajo asistencial en Guatemala, el equipo ha operado en un hospital perteneciente a las Obras Sociales del Hermano Pedro, una institución que subsiste gracias a donaciones caritativas.

Ibermed, fundada en 1997, es una organización no gubernamental para el desarrollo que trabaja en la mejora de la atención sanitaria, educacional y social en zonas subdesarrolladas con escasos recursos. La ONG está formada por médicos y enfermeros que colaboran altruistamente en países iberoamericanos, con especial foco en Guatemala, el país con mayor índice de pobreza de toda Centroamérica.

La expedición ha estado liderada por la doctora Eva León, infectóloga y codirectora del proyecto quirúrgico que mantiene un compromiso anual de cooperación internacional con Guatemala. Junto a ella han participado otros nueve profesionales sanitarios del Hospital de Valme: la infectóloga Marta Trigo, el cirujano Daniel Bejarano, los anestesistas Pilar Gómez y Sergio Gracia, así como cinco enfermeras de quirófano encabezadas por la supervisora Verónica López, acompañada por Sofía García, Lola Ruiz, Gracia García y Margarita Jiménez.

El valor de esta intervención sanitaria va más allá de las cifras, pues ha permitido atender a una población especialmente vulnerable como niños desnutridos y ancianos sin hogar. Con casi 300 pacientes atendidos, esta misión refuerza el compromiso del personal sanitario andaluz con la cooperación internacional, especialmente en regiones con graves carencias asistenciales.