Cuando el apoyo empresarial se convierte en esperanza para el síndrome de Duchenne

Plasticosur ha demostrado una vez más su compromiso social, en esta ocasión, con una campaña de apoyo a los pacientes con Distrofia Muscular de Duchenne y Becker, una enfermedad genética hereditaria que afecta a la proteína distrofina, causando debilidad muscular progresiva y, en casos graves, afectación cardíaca y respiratoria, que este domingo 7 de septiembre celebró su Día Mundial de Concienciación.

Con el objetivo de concienciar y sensibilizar a los clientes sobre esta patología sobre esta afectación, la empresa ha instalado un stand informativo en la entrada de sus instalaciones para animar a la realización de donaciones.

"Este es el séptimo año en el que realizamos actividades de apoyo. El hijo de una compañera nuestra, Raquel, fue diagnosticado con esta enfermedad y desde entonces siempre emprendemos alguna acción para darles visibilidad, apoyo económico y todo nuestro cariño", explica Laura Garrido, directora estratégica de marketing y ventas de la compañía.

Campaña solidaria dentro de la Vuelta al Cole

Asi, aprovechando la campaña de Vuelta al Cole, Plasticosur ha puesto en marcha una iniciativa que permitirá a sus clientes colaborar con el reto Duchenne durante toda una semana. Los compradores podrán añadir cualquier importe o donativo al pagar en caja, sumándose así a los esfuerzos para apoyar la investigación de esta enfermedad y ofrecer esperanza a pacientes y familiares.

La jornada ha comenzado el sábado con la lectura de un manifiesto a las 12:30 horas, buscando concienciar y dar mayor visibilidad a la causa. Los asistentes pudieron adquirir artículos de merchandising oficial de la asociación en un stand habilitado para la ocasión. Por su parte, las donaciones en caja se podrán realizar hasta el sábado 13 de septiembre de 2025.

"Nuestro compromiso no solo es económico, también es humano y solidario", resalta Laura Garrido, añadiendo que "queremos que tanto el equipo de Plasticosur como nuestros clientes sientan que cada gesto cuenta bajo el lema Plasticosur, más que compras: solidaridad en acción".

El testimonio de las familias afectadas

El stand contó con la presencia de varios pacientes y representantes de la asociación Duchenne Parent Project España, entre ellos Mari Ángeles Alonso Fernández, vocal de la Junta Directiva, quien ha destacado la importancia de estas iniciativas: "Las familias nos hemos unido en Duchenne Parent Project España para ayudar a nuestros hijos. Cuando te dan el diagnóstico de esta enfermedad te sientes muy perdido. Contar con alguien que te tienda la mano y te guíe es fundamental. Por eso acciones como la de hoy significan mucho para nosotros".

Durante la jornada, los hijos de algunos de los representantes de la asociación, diagnosticados con Distrofia Muscular de Duchenne hace más de una década, han agradecido los gestos de solidaridad y las ayudas recibidas, que se destinarán íntegramente a fondos para la investigación. Como ellos mismos han subrayado, estas aportaciones "son la clave que nos ayudará a vivir más y mejor".