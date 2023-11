Los otorrinolaringólogos de la privada se unen al cierre de consultas en Sevilla

Especialistas en aparato digestivo, urología, cardiología, traumatología, pediatras, cirujanos maxilofaciales y plásticos y, desde este lunes, otorrinolaringología. La sanidad privada sigue sumando especialidades que han decidido dar un golpe en la mesa en pleno conflicto salarial con las compañías aseguradoras y parar su actividad hasta "ser escuchados".

Es el objetivo con el que los profesionales integrados en la Asociación Sevillana de Otorrinolaringólogos de Ejercicio Libre se han unido a la protesta que ya llevan semanas ejerciendo otros compañeros médicos y han decidido dejar de aceptar consultas programadas, tanto médicas como quirúrgicas, para los asegurados de la compañía Asisa. El paro exime, no obstante, los servicios de Urgencias y la atención a pacientes ingresados, según aclaran los especialistas.

La Asociación Sevillana de Otorrinolaringólogos de Ejercicio Libre, que engloba la práctica total de los médicos especialistas de otorrinolaringología colegiados en Sevilla, y que realizan actividad privada atendiendo a pacientes privados, de compañías aseguradoras y mutuas, bien directamente o a través de grupos hospitalarios, se ha creado "a consecuencia de los problemas y difíciles circunstancias a las que se enfrenta la especialidad a diario".

Los especialistas apuntan, por un lado, a un aumento "exponencial" de sus consultas en la última década, mientras "la baremación de los actos médicos no se ha visto actualizada desde hace más de 20 años". "Esto a nuestro entender, es un problema grave, ya que puede empeorar la calidad de la atención médica, y colocar al especialista bajo una presión ética y asistencial no deseable y que ha de evitarse en aras a una mejor atención posible al asegurado y al paciente de las entidades de asistencia colectiva", recoge la asociación en un comunicado.

El doctor Emilio Domínguez es miembro de esta asociación y hace de portavoz ante esta problemática: "Seguimos trabajando con un sistema que se elaboró en los años 80 y, como consecuencia, hay muchísimas técnicas nuevas que no están tipificadas en los baremos de las compañías y, al no estar registradas, no las facturamos. Y ha llegado un momento en que la situación no es sostenible porque, aquello por lo que cobramos no se parece nada a lo que hacemos", se queja el especialista.

El especialista, que también ha relatado esta situación en sus redes sociales, insiste en declaraciones a este medio en que llevan "mucho tiempo intentando hablar" con las compañías para que actualicen ese documento, que se llama Nomenclátor, "sin respuesta". "Así ha ido creciendo un malestar entre los médicos especialistas de la privada y así hemos llegado a esta situación", apostilla.

Aunque el conflicto es con todas las grandes aseguradoras, con las que han intentado "dialogar en busca de soluciones", s, habiendo sido escuchados tan sólo por una minoría de ellas, sin conseguir ningún resultado, el doctor Domínguez explica que el paro de la especialidad arranca con Asisa por ser la compañía de la que no han recibido "ningún tipo de respuestas". "Hemos intentando contactar de varias formas sin éxito y ha llegado un momento en el que no nos ha quedado otra vía para reclamar una reacción", aclara el doctor.

Por todo ello, la espacialidad ha decido parar y el objetivo es mantener esta protesta "hasta ser escuchados". "Hemos hecho múltiples esfuerzos de todo tipo. Cuando una de las partes con argumentos del todo incongruentes, no se sienta a dialogar de forma clara y trasparente, nos obliga con todo nuestro pesar a tomar las medidas que resulten adecuadas hasta que las compañías aseguradoras se muestren dispuestas a solucionar esta situación completamente desfasada y obsoleta que dura ya más de dos décadas", reclaman los otorrinolaringólogos sevillanos.

"Pedimos disculpas a los pacientes asegurados, que pudiera estar afectados, y esperemos que pronto se solucione el conflicto para lograr una rápida y buena asistencia médica en el bien de todos", concluyen.