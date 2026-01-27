Oysho cierra su tienda en el centro comercial Nervión Plaza

La tienda Oysho del barrio sevillano de Nervión cerrará sus puertas, una decisión que ha desencadenado una notable controversia laboral y sindical en la capital hispalense. El cierre afecta de manera directa a 13 trabajadoras, algunas de ellas con más de 15 años de antigüedad en la empresa.

La medida ha sido duramente criticada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que ha emitido un comunicado en el que denuncia las condiciones en las que se está produciendo el cierre. Según señala la organización sindical, la empresa ha ofrecido a las trabajadoras alternativas que no garantizan el mantenimiento del empleo en condiciones dignas, ni en cuanto a jornada ni en cuanto a estabilidad. Entre las opciones planteadas, el sindicato cita puestos parciales en Sevilla, uno de ellos de solo 24 horas semanales, así como vacantes de 16 horas en la localidad de Écija, situada a más de 80 kilómetros, propuestas que CCOO califica de “no reales”.

El comunicado también subraya que el cierre resulta especialmente llamativo porque se produce apenas semanas después de que INDITEX realizara nuevas contrataciones indefinidas, lo que, a juicio del sindicato, “cierra cualquier posibilidad de recolocación” para una plantilla que ha demostrado durante años su profesionalidad.

CCOO denuncia además que, pese a celebrarse varias reuniones, la empresa ha rechazado todas las propuestas del Comité de Empresa, dejando a la mayoría de las trabajadoras sin una alternativa laboral viable.

Oysho llevaba varios años instalada en el Centro Comercial Nervión Plaza, uno de los principales polos comerciales de Sevilla. Además de este establecimiento, la cadena del grupo INDITEX mantiene presencia en la ciudad en el centro histórico y en el complejo comercial Lagoh, en Palmas Altas. Desde el sindicato se insiste en que el cierre no responde a una falta de oportunidades, ya que INDITEX cuenta con más de 40 tiendas en la provincia, sino, según el comunicado, a una “falta de voluntad empresarial”.