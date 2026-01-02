Los pasillos del Virgen del Rocío se llenan de frases para fomentar la movilidad y hábitos saludables

Algunos de los mensajes que se puede ver por los pasillos del hospital.

La Comisión de Fragilidad del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Virgen del Rocío ha puesto en marcha una iniciativa novedosa dirigida a mejorar la salud y el bienestar de las personas mayores ingresadas o que acuden a consultas. El objetivo principal es animarlas a mantenerse activas, evitando el reposo prolongado en la cama, fomentando el ejercicio adaptado a sus capacidades y promoviendo una alimentación adecuada.

Según informa el centro hospitalario, es frecuente que los pacientes de edad avanzada, especialmente durante los ingresos, desarrollen complicaciones como el síndrome de inmovilidad, con pérdida de autonomía y capacidad para caminar, problemas de alimentación o disfagia, desnutrición y cuadros de confusión aguda o delirium, que pueden provocar desorientación, agitación e incluso comportamientos agresivos.

Para prevenir estas situaciones, la Comisión de Fragilidad ha impulsado distintas acciones, entre ellas la creación y colocación de carteles motivadores en los pasillos de las plantas. Las frases fueron seleccionadas tras una encuesta realizada entre los profesionales del servicio, quienes votaron los mensajes más positivos y alentadores antes de su diseño e instalación.

La Comisión está integrada por 18 profesionales de distintas categorías, entre médicos, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores, y cuenta con el apoyo de la dirección de la Unidad, liderada por el doctor Bosco Barón.

Esta iniciativa se completa con la instalación de barandillas en los pasillos, carteles con ejercicios básicos en las habitaciones, la colaboración con el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación para ofrecer fisioterapia, la elaboración de un tríptico informativo para pacientes y familiares y la colocación de relojes en las habitaciones para reducir la desorientación durante el ingreso.