Pérez-Reverte: "David Uclés no volverá aquí, se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas"

Pérez-Reverte: “Las jornadas Letras en Sevilla se han aplazado por la amenaza de bronca de la extrema izquierda y de Podemos en las puertas de Cajasol”

"Uclés no volverá aquí, se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas", ha recalcado el periodista Arturo Pérez-Reverte sobre la presencia del autor de La península de las casas vacías en Letras en Sevilla, ciclo de conferencias que organiza junto con el también periodista Jesús Vigorra y que este año celebra su décima edición en la Fundación Cajasol. Las jornadas se suspendieron el pasado miércoles y tendrán lugar, finalmente, del 5 al 9 de octubre con el mismo título: 1936: La guerra que todos perdimos. En una rueda de prensa celebrada esta tarde en la Fundación Cajasol, ambos han explicado que el motivo real para aplazar el evento no ha sido otro que "la amenaza expresa en redes sociales de bronca por parte de la extrema izquierda y de Podemos" en la Fundación Cajasol. Uno de los primeros invitados para los coloquios de octubre será, según han anunciado, el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias "para que se presente aquí a debatir y a discutir de manera civilizada".

"El síntoma de la enfermedad social que revela este episodio resulta especialmente preocupante", ha apostillado Pérez-Reverte y ha hecho especial hincapié en la gravedad de que unas jornadas con "solera, trayectoria y notoriedad" se hayan visto "perturbadas" por la "agresión ideológica", independientemente del signo. "Es señal de que estamos en un camino muy siniestro y sombrío", ha abundado.

La controversia del título

El título elegido para el evento generó una polémica adicional que sirvió de combustible para la movilización en redes sociales. La guerra que todos perdimos es el lema escogido para esta edición y seguirá manteniéndose en octubre -sin interrogantes-. Una formulación que muchos han interpretado "de manera sesgada o interesada".

"La Guerra Civil, lo sabe cualquier imbécil, hubo un bando que la ganó y otro que la perdió, pero todos los españoles perdimos vidas, valores, progreso de la mujer, libertades, cultura y democracia", ha apuntado Pérez-Reverte. Y sobre ello "vamos a debatir en octubre".

Cronología de los hechos

La controversia estalló el pasado sábado 24 de enero, cuando Vigorra recibió dos mensajes de Uclés comunicándole su retirada. Según el organizador, el de Jaén argumentó que "no podía estar en un debate" donde participaban "personas con las manos manchadas de sangre", en referencia a algunos de los ponentes invitados. El mismo escritor publicó un vídeo en redes sociales en el que hacía mención al ex presidente del Gobierno José María Aznar y al antiguo vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Sin embargo, Vigorra ha insistido en que la participación de Uclés se confirmó en mayo del año pasado. Una confirmación que se reiteró el 27 de noviembre, cuando el propio Uclés, ya en conversación directa con Vigorra, indicó que solo podría asistir durante la jornada inaugural, día en el que compartía programa con Aznar.

El formato previsto para la intervención del último Premio Nadal era singular: compartir mesa con cuatro jóvenes de segundo de Bachillerato y un periodista como moderador, para que los estudiantes pudieran formularle preguntas sobre la Guerra Civil a partir de su novela. Posteriormente, los organizadores decidieron incorporar al Premio Cervantes Luis Mateo Díez como una "voz veterana" en la mesa de debate.

Uno de los puntos de mayor fricción entre organizadores y escritor radica en el supuesto desconocimiento que Uclés tenía sobre la nómina completa de participantes. Vigorra aseguró que muchos ponentes recibieron el programa detallado cuando lo pedían. De hecho, uno de los momentos más reveladores fue el intercambio de mensajes mantenido entre el 7 y el 8 de enero. Tras la concesión del Premio Nadal a Uclés, desde su nueva editorial, Planeta, contactaron con Vigorra para coordinar la agenda del jiennense. Dos días en los que intercambiaron mensajes –que Vigorra ha leído– en los que se hacía mención expresa a la participación de Aznar justo antes de Uclés.

El efecto dominó de las bajas

Poco después de conocerse la retirada de Uclés, comenzó una cadena de renuncias. La primera fue la del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo a la que siguió la del escritor Paco Cerdà (Presentes) y poco después llegó la de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. El programa, por tanto, quedaba "desequilibrado" y dejaba uno de los lados de la cobertura temática "incompleto".