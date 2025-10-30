Polémica entre el alcalde y el Gobierno por los avisos de la Aemet del temporal en Sevilla

Nueva polémica entre el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en relación con los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el temporal que provocó ayer un caos histórico en la ciudad. Mientras el regidor hispalense ha lamentado que la Aemet no activara el aviso rojo en Sevilla, algo que sí hizo en Huelva ante la gran cantidad de agua caída ayer durante 15 horas en la ciudad, el representante del Gobierno central en la provincia se ha sorprendido de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "sea quizás la única persona en esta ciudad que no sabía que estábamos ante un aviso naranja".

"No hay ciudad que soporte los 115 litros de agua en 15 horas con picos de 9 litros por metro cuadrado en cinco minutos. Incomprensiblemente Aemet no decretó en ningún momento el aviso rojo a pesar de que vivimos el peor temporal de los últimos 50 años", ha afirmado este jueves José Luis Sanz en rueda de prensa. "Hace falta que Aemet esté pendiente de la ciudad todos los días del año, no sólo el Domingo de Ramos", ha advertido.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha respondido al regidor tirando de la ironía, al afirmar que Sanz quizás ha sido la única persona que desconocía que había aviso naranja en Sevilla. "No hay problema, y yo se lo explico. El aviso es naranja porque hay una previsión de menos de 120 litros de agua en 12 horas. Si hubiera sido la previsión superior a 120 litros durante ese periodo de 12 horas, hubiéramos estado en aviso rojo. De hecho, el propio alcalde reconoce que han caído alrededor de 115 litros", ha explicado Toscano.