Continúa la polémica por el cierre de aulas en Sevilla. Las familias buscan el apoyo del Ayuntamiento

La polémica por el cierre de aulas públicas en Sevilla continúa. Las AMPA de los colegios afectados han dado un paso adelante y, tras el anuncio del grupo municipal socialista de llevar a Pleno una moción para que la Junta de Andalucía baje la ratio en las clases, se reunirán con el gobierno local para que apoye sus reivindicaciones. Así lo han anunciado tanto las familias del Casco Antiguo perjudicadas por este recorte como las del CEIP Joaquín Turina, que también perderá una unidad de Infantil de tres años el próximo curso.

Ante tal situación, las AMPA del centro han constituido una plataforma denominada Cole Centro, Ya, con la que denuncian el déficit de plazas públicas que sufre este distrito educativo, donde sólo existen cinco colegios de titularidad pública. Una carencia que se observa en el "desequilibrio" de la oferta. De los 635 puestos escolares para Infantil de tres años, 450 pertenecen a centros concertados.

Aunque la Consejería de Educación y Deporte ya precisó que de esa oferta hay 42 plazas que se han quedado sin ocupar, la plataforma informa de que la situación que se vive en los colegios públicos difiere bastante de la de los concertados, ya que en cuatro de ellos se ha registrado más demanda que oferta. Uno de los ejemplos es el ocurrido en el CEIP Altos Colegios de la Macarena, en el que se han presentado 37 solicitudes para 25 puestos.

Un déficit que, según la AMPA, no es nuevo y se viene repitiendo desde hace muchos años, ante lo que las familias sólo pueden optar por escolarizar a sus hijos en un concertado o llevarlos a un público que esté fuera del distrito, con los inconvenientes que esta situación provoca en la conciliación laboral y familiar. La plataforma añade que, "mientras se suprimen unidades en centros públicos de otras zonas de escolarización, este año se ha ofertado una línea más en un colegio concertado del Casco Antiguo". No obstante, desde la Delegación de Educación se precisa que la renovación de conciertos no será definitiva hasta junio, cuando se haya valorado el volumen de solicitudes recibidas durante la escolarización.

Desde la plataforma también se exige que se agilice la construcción del nuevo colegio público previsto en el solar de la calle Sol y que se lleva esperando desde hace casi dos décadas. La administración educativa confía en que pueda comenzar a construirse antes de que finalice 2021. Esta plataforma se reunirá con el gobierno de Juan Espadas para trasladarle sus reivindicaciones.

En Huerta de la Salud

Un encuentro que mantendrá mañana la AMPA del CEIP Joaquín Turina para expresar su rechazo al cierre de una unidad en este colegio público, situado en la Huerta de la Salud, lo que, por ahora, deja fuera de este centro el próximo curso a ocho familias con niños de tres años. A ellas deben sumarse las que lo han elegido como segunda opción. Según esta asociación, serán más de un 24% de las familias solicitantes las que no verán cumplido el deseo de que sus hijos se escolaricen en este centro, un porcentaje "muy alejado" del que preveía la Delegación de Educación, que lo situó en un 6,22%.

Los padres también denuncian que existe un "agravio comparativo" con el concertado que existe en la zona, el Sagrado Corazón, que, pese a recibir menos demanda que el público, mantiene la misma oferta. En concreto, este colegio sigue registrando un excedente de solicitudes, 30 peticiones para 25 plazas, una cifra que se mantiene idéntica en los dos últimos cursos y que es menor que la del Turina. También alertan de que el alumnado que no pueda matricularse en él, no podrá acceder al programa bilingüe en francés que tiene continuidad en el IES Fernando de Herrera. Se trata de un proyecto avalado con el diploma DELF que otorga el Ministerio de Educación galo.