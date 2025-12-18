La Policía investiga el robo de uniformes de la futura Unidad de Intervención de la Policía Local de Sevilla

La Policía Nacional está investigando el robo de uniformes de la futura Unidad de Intervención de la Policía Local de Sevilla, un grupo que iba a entrar en funcionamiento en el primer trimestre de 2026.

Según han confirmado a este periódico fuentes policiales, los ladrones se han llevado un total de 12 cajas cargadas con la indumentaria oficial de esta nueva unidad de la Policía Local. La ropa de los agentes estaba en un camión estacionado en el polígono Parsi y, según ha podido saber este periódico, el robo se produjo mientras el conductor del vehículo se hallaba durmiendo dentro de la cabina.

Los cacos han aprovechado precisamente el descanso del conductor para abrir la parte trasera del vehículo y llevarse la mercancía. Desde que se tuvo conocimiento de la sustracción, la Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de localizar a los sospechosos y recuperar los uniformes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció en noviembre pasado, durante su intervención en el acto de celebración del día de la Policía Local, la puesta en marcha de la nueva Unidad de Intervención que estará funcionando en la calle en el primer trimestre de 2026. Sanz explicó entonces que se trata de un grupo que estará formado por 30 agentes, 4 de ellos oficiales y un inspector al mando. El proceso selectivo será muy riguroso y la formación se hará de forma continua para lograr tener un grupo de élite.

“Sevilla crece, cambia y mejora y los servicios municipales deben hacerlo con ella, sobre todo la seguridad, que como ya sabéis y venimos demostrando es una de nuestra grandes prioridades por dos motivos porque queremos que Sevilla sea una ciudad cada vez más segura y porque queremos que nuestros policías locales realicen su trabajo en las mejores condiciones”, añadió el primer edil.

Además, el alcalde destacó, tras recordar el déficit y los problemas encontrados en la Policía Local, las mejoras en cuanto al personal y dio la bienvenida a los 74 policías que se han incorporado recientemente al cuerpo. Además de los 90 policías que actualmente se están formando en la escuela gracias al convenio firmado con la Junta de Andalucía, 40 de ellos servirán en Sevilla en los próximos meses. Contando con ellos este año se han incorporado 102 policías, según Sanz, que añadió que de los restantes, que se dividen en dos grupos, 53 que ya han hecho el curso de formación y se incorporaron en septiembre y los 40 que están formándose en la escuela.

Sanz felicitó a quienes dejan el servicio tras toda un vida como policías y ha animado a los recién incorporados, “algunos de ellos son un ejemplo claro de la calidad humana” que se esconde tras el uniforme de la policía, como es el caso de Marouane Chhayby Braik, que ha cumplido su sueño de convertirse en policía como destacó el alcalde. “Estamos obsesionados con mejorar los equipamientos, las instalaciones y por supuesto también las condiciones laborales de la Policía Local de Sevilla solo hay dos limitaciones la disponibilidad económica de este Ayuntamiento y por supuesto la ley, ni siquiera el alcalde puede saltarse la ley”, concluyó.