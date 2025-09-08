La Policía Local de Sevilla despide con honores en el cementerio a un agente de su Unidad de Intervención Nocturna

La Policía Local ha despedido este lunes con honores a Rodri, un agente de la Unidad de Intervención Nocturna, fallecido el pasado 6 de septiembre, con un emotivo saludo de sus compañeros ante el paso del coche fúnebre antes de entrar en el cementerio de San Fernando. La comitiva ha estado encabezada por un coche patrulla de la Policía Local con las luces encendidas, como marca el protocolo en estos casos, mientras más de una decena de agentes se colocaban en la curva de la plaza semicircular de entrar al camposanto y realizaban el saludo formal llevándose la mano a la frente.

"Queremos enviar nuestro más sentido pésame y un fuerte abrazo a la familia y amigos de Rodri, nuestro compañero de la Unidad de Intervención Nocturna de la Policía Local de Sevilla. Se nos ha ido demasiado pronto. Descanse en paz", ha expresado el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Andalucía (SPPME-A), que ha publicado el vídeo del sentido momento en sus redes sociales. "La despedida a un compañero, respeto, reconocimiento. Hasta siempre, Rodri", ha escrito.

"Hoy la familia de la Policía Local de Sevilla ha amanecido triste. Tras años luchando contra una grave enfermedad esta madrugada, nos ha dejado nuestro compañero Rodri. Gran persona y gran compañero. DEP, nuestras condolencias a sus familiares y amigos", comentó por su parte CSIF Policía Sevilla.