La Policía Local de Sevilla patrulla con coches de sustitución por las averías de los patrulleros

La Policía Local de Sevilla está recurriendo a coches no adaptados para el uso policial, dadas las numerosas averías que están sufriendo los patrulleros de este cuerpo. En las últimas semanas no es extraño ver a policías uniformados patrullando a bordo de turismos normales, sin rotular y sin distintivos policiales. La estampa llama la atención, pues aunque la Policía Local tenga patrulleros camuflados y los utilice a diario para las funciones propias del servicio, lo extraño es que dentro haya policías de uniforme en su interior y éstos no vayan de paisano.

La explicación es que hay actualmente 32 patrulleros averiados, según indicaron a este periódico fuentes del cuerpo. Estos vehículos se están sustituyendo con turismos, que no están adaptados para su uso policial, pero es la única forma de poder seguir sacando coches a la calle para prestar el servicio. En el contrato de renting que tiene la Policía Local, la empresa adjudicataria se compromete a sustituir todos los patrulleros que tengan averías que precisen más de cinco días de reparación. Y eso es lo que se está haciendo estos días.

Los patrulleros de la Policía Local tienen ya más de cuatro años y medio, pues entraron en servicio a finales de diciembre de 2020. Aunque el contrato de renting era por cuatro años de duración, se prorrogó uno más el año pasado. Son, por tanto, coches que ya tienen un buen número de kilómetros tras haber estado patrullando a diario durante más de cuatro años. Además, muchos de ellos han estado saliendo a tres turnos, cambiando de conductor cada ocho horas, y sometidos a veces a unas condiciones más exigentes que los turismos particulares.

Muchos de estos vehículos se han visto involucrados en persecuciones, en conducciones de emergencia a alta velocidad por ciudad, con acelerones y frenazos, e incluso algunos han sufrido accidentes o han terminado embestidos por conductores que trataban de huir. Es, por tanto, lógico que estos coches tengan más probabilidades de averiarse que otros.

El problema se presenta de cara a la próxima Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo, la cumbre de la ONU que se celebrará en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio. Este evento precisa de un fuerte dispositivo policial, ya que se reunirán en la capital andaluza numerosos mandatarios internacionales. Por tanto, requiere también de un importante número de vehículos y también de agentes, muchos más de los que tiene por turno ordinario.

De hecho, el jefe de la Policía Local está buscando policías para que se apunten voluntarios a un nuevo plan de productividad para los días de la cumbre. El dispositivo requiere de entre 200 y 250 agentes en cada turno de mañana y tarde, y la Policía Local tiene sólo unos 700 agentes de calle disponibles, divididos en cuatro ciclos de trabajo y éstos a su vez en tres turnos. Esos días se ampliará la jornada de trabajo a diez horas y se levantarán descansos y permisos.

En la orden del cuerpo, el máximo responsable de la Policía Local describe la cumbre como un evento de gran alcance, que supone el “blindaje total de parte de nuestra ciudad”, el cierre de vías, reservas de espacios y otras actuaciones relacionadas con la regulación y ordenación del tráfico. El jefe añade que la Policía tiene “otras muchas funciones y competencias que desarrolla en la ciudad y que no puede ni debe dejar de prestar cobertura al resto de vecinos y turistas que visitan nuestra ciudad”.

A finales de 2024, el Ayuntamiento de Sevilla formalizó la compra de cinco todoterrenos con su equipamiento policial para la fuerza municipal de seguridad, por 370.000 euros. Está ahora mismo en licitación un nuevo contrato para incorporar 140 vehículos nuevos, pero está previsto que no lleguen hasta final de año. Con esto, la Policía Local renovará prácticamente toda su flota. La mayoría de los nuevos patrulleros serán modelos SUV, con carrocerías más robustas, ruedas más grandes y mayor altura que los turismos. Esto, sin duda, dotará a los agentes municipales de una mayor comodidad y operatividad a la hora de patrullar. El precio estimado del contrato supera los once millones y medio de euros.