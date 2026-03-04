La Policía Local de Sevilla sorprende al conductor de un patinete circulando por la SE-30

La Policía Local de Sevilla ha interceptado a un usuario que circulaba con un patinete eléctrico por la SE-30, a la altura del desvío hacia la Avenida Montesierra, poniendo en grave riesgo tanto la seguridad del tráfico como su propia integridad física.

Según ha informado Emergencias Sevilla, los agentes detectaron al conductor mientras transitaba por la autovía. Por estos hechos, los policías procedieron a incoar un expediente sancionador por conducción temeraria.

El usuario del patinete llevaba chaleco reflectante, aunque circulaba sin casco, un elemento que resulta obligatorio conforme a la actual ordenanza municipal que regula los vehículos de movilidad personal en la ciudad.

Este suceso se enmarca en la reciente aplicación de la nueva normativa local sobre VMP. En la primera jornada en la que los agentes comenzaron a tramitar denuncias en cumplimiento de esta regulación el pasado lunes, la Policía Local intervino cuatro patinetes y formuló al menos seis denuncias por infracciones graves.

La ordenanza establece sanciones de hasta 200 euros para quienes incumplan sus disposiciones. Entre sus principales medidas se encuentra la obligatoriedad del casco y el uso de elementos reflectantes cuando las condiciones de visibilidad lo requieran, además de fijar en 15 años la edad mínima para poder circular con estos dispositivos.

En lo relativo a la circulación, los patinetes eléctricos solo pueden utilizar el carril bici cuando su potencia no exceda los 250 vatios y, en términos generales, deben respetar las mismas limitaciones que las bicicletas. También se prohíbe su estacionamiento en aceras y espacios peatonales, así como su anclaje al mobiliario urbano, árboles o señales.