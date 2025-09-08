La Policía Nacional intensifica los controles a pisos turísticos y alojamientos en Sevilla

La Policía Nacional ha intensificado las inspecciones en hoteles, hostales, apartamentos y viviendas de uso turístico en Sevilla, con el objetivo de verificar el cumplimiento del Real Decreto 933/2021, que regula la obligación de registrar y comunicar la información de los viajeros en alojamientos turísticos.

La norma, en vigor desde el 2 de diciembre de 2024, exige que todos los responsables de establecimientos de hospedaje y de alquiler de vehículos utilicen una aplicación informática oficial gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad para volcar los datos de sus clientes.

Aunque la mayoría de los negocios han implementado el nuevo sistema de forma adecuada, la Policía Nacional ha detectado numerosos incumplimientos, especialmente en el ámbito de las viviendas de uso turístico, que han derivado en la interposición de actas-denuncia.

Estas infracciones pueden ser sancionadas conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, y contemplan desde multas económicas hasta la clausura temporal de los establecimientos que no se ajusten a la normativa.

Desde el cuerpo policial se insiste en que esta obligación legal no es meramente administrativa, sino que contribuye de manera directa a la seguridad ciudadana, al permitir el seguimiento y control de los movimientos de personas en el territorio nacional.

La Policía Nacional mantendrá y reforzará estos controles durante todo el periodo estival, recordando a propietarios y gestores de alojamientos la necesidad de actualizar sus procedimientos para garantizar el cumplimiento de la ley.