Un policía nacional jubilado es apuñalado dentro un autobús de la línea 14 de Tussam

Un policía nacional jubilado ha resultado herido al ser apuñalado por otro dentro de un autobús de la línea 14 de Tussam que cubría el trayecto entre el Polígono Norte y la Plaza del Duque. El suceso, que ha ocurrido a primera hora de la mañana de este jueves, ha provocado momentos de alta tensión al producirse en el interior de un vehículo en plena marcha. De hecho, el agresor ha sido reducido por varias personas que también viajaban en el vehículo y se ha saldado con los dos varones lesionados y la detención del agresor. Y podría haber sido peor, ya que el autor del apuñalamiento amenazó con atacar a más personas.

Los hechos han sucedido poco antes de las nueve de la mañana. El autobús estaba entre la calle José Díaz (a la espalda del hospital Macarena) y la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril cuando de repente, sin que existiese una discusión o un altercado previo, un hombre de 58 años sacó un arma blanca y acuchilló a otro pasajero, un policía nacional retirado de 69 años, en el muslo izquierdo. A continuación le sacó el cuchillo de la pierna y se puso en disposición de repetir la acción con más pasajeros.

Por suerte, pasado el primer momento de estupefacción por lo que acababan de ver, otros usuarios reaccionaron rápidamente y se abalanzaron sobre el atacante antes de que causara más daño del que ya había hecho. Esos reflejos y la superioridad numérica fueron determinantes para que el suceso no acabase convirtiéndose en tragedia. Al mismo tiempo, otros llamaron a la Policía y al 112 para acudiese en auxilio del herido. Los servicios sanitarios recibieron el aviso a las 9.11 horas y de inmediato dieron parte a la Policía Local y la Nacional, a la que ya le constaba el incidente desde las 8.50. Fueron varias parejas de agentes las que acudieron al lugar del suceso.

Una vez personados en el autobús, los policías detuvieron al agresor mientras la víctima era atendida por los sanitarios. Ambos fueron trasladados al hospital, aunque a esta hora no consta el parte médico de ninguno de ellos. En todo caso, según fuentes del 112, las heridas infligidas al agredido no son de gravedad.