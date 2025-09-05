Un policía nacional acaba en la UCI tras ser agredido con un palo cuando mediaba en una discusión de tráfico en Los Pajaritos

Un policía nacional recibió este jueves una paliza al intentar mediar en una discusión relacionada con el tráfico en la Glorieta Primero de Mayo, en Los Pajaritos. El agente, que ya no estaba en su jornada laboral, fue agredido con un palo en la cabeza y el impacto fue tan violento que tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de la ciudad. Sufre una fractura craneoencefálica y hemorragia interna.

Así lo ha revelado la Unión Federal de Policía (UFP) en un comunicado en el que se muestra tajante contra esta nueva agresión a un representante de la autoridad. "Hasta aquí hemos llegado", advierte el sindicato policial.

Los hechos, según la UFP, ocurrieron cuando un oficial de la Unidad de Intervención Policial (UIP) circulaba por la zona en su vehículo y vio que se estaba produciendo un "problema de tráfico" en la citada rotonda, que hace de frontera entre Los Pajaritos y el Parque Amate. Entonces decidió intervenir para que el conflicto no fuese a más, pero una de las personas que discutían, un hombre, cogió una vara y golpeó al agente en la cabeza.

Como consecuencia del ataque, el policía "está en la UCI sedado, ha perdido el habla y no se halla consciente", según la misma información del sindicato, que ha sido confirmada por fuentes de la Policía Nacional. El atacante, por su parte, fue detenido el mismo jueves.

"Un policía siempre está de servicio y nuestro compañero de la UIP interviene fuera de su horario laboral en un problema de tráfico. Fue atacado de forma brutal", ha lamentado la UFP, que aprovecha la noticia para decir que "en este país se ha perdido el principio de autoridad", de ahí que solicite "una revisión de penas" en el Código Penal y "un protocolo para el delito de atentado".

El sindicato, por último, expresa su "apoyo y ánimo al compañero".