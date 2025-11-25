Policías locales de Sevilla preguntan al alcalde si la Navidad del año pasado no incumplió la ley

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla preguntó este martes al alcalde de Sevilla si la Navidad del año pasado estaba incumpliendo la ley. La organización mayoritaria en la plantilla de la capital andaluza reaccionó así al discurso de José Luis Sanz, que este lunes afirmó que "ni siquiera el alcalde de Sevilla está por encima de la ley". El regidor se refería así al conflicto laboral que mantiene la Policía Local a cuenta de las horas extras y producitivades, pues se ha agotado ya el dinero para este concepto y está en vilo el plan de Navidad.

La interventora municipal emitió un duro informe en el que aseguraba que las productividades de la Policía Local (se han gastado 30 millones de euros en este concepto este año) no tenían cobertura jurídica. El alcalde apuntó ayer que tiene el límite legal y el de los presupuestos para no poder abonar la cantidad que los agentes exigen para el plan de Navidad (que está en torno a ocho millones, mientras el Ayuntamiento ofrece cinco), pero es cierto que en los años anteriores no tuvo ningún reparo en saltarse estos límites, como así le recordó la interventora.

Por eso, el sindicato le pregunta ahora si el año pasado incumplió la ley. "La respuesta es no, pero había una procesión Magna", le recuerdan los policías, que acusan a José Luis Sanz de "trilero". "Hace unos meses, usted no tenía limitación presupuestaria, y aunque no estuvieran de acuerdo Hacienda y Recursos Humanos, buscaban la fórmula para llegar a buen puerto. Hoy todo ha cambiado, y su limitación es su director general de Hacienda, quien para salvar su responsabilidad en la ejecución de presupuestos introdujo la necesidad de ir a un Pleno para hacer ciertas transferencias. Usted, como alcalde, ni lo sabía", le espetan los repreentantes de los agentes.

El otro límite, según el Sppme, es el director general de Recursos Humanos, "quien está plegado a los dictámenes de la Intervención, que es quien maneja el Ayuntamiento que usted dice dirigir". "Ahora también le preguntamos, ¿con la nueva jefa de Recursos Humanos sí tiene razón la intervención y con el anterior jefe no?". Los agentes concluyen que el problema del alcalde es la "incapacidad de quienes dirigen sus áreas municipales, no la ley o la limitación presupuestaria".

El sindicato también denunció la "cobardía" de José Luis Sanz en el acto del día de la Policía Local, celebrado este lunes en Fibes. El alcalde no presidió el desfile exterior ni el acto de homenaje a los caídos. Igualmente, en lugar de clausurar el acto, como hizo en las ediciones anteriores desde que es alcalde, "prefirió dar su discurso al inicio para evitar salir en todos los periódicos con un auditorio que se estuviera marchando para no escuchar sus mentiras".

El Sppme critica además que se colocaran más de cien alumnos del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) "para evitar el vacío del auditorio en las filas centrales". Los sindicalistas también son muy críticos con el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, quien pronunció un discurso "vacío de argumentos y con palabras propias del que ya no tiene nada que perder, porque lo ha echado todo a perder". "Es una persona que ya ha gastado su tiempo, y a la cual quedaba, y le queda grande esta delegación".