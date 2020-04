El presidente de la Diputación, contrario a una "desescalada" diferente según los territorios

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), se ha mostrado este lunes contrario a una "desescalada" de las medidas de confinamiento por la pandemia diferenciando según los territorios, a pesar de que la incidencia del coronavirus haya sido escasa en algunas comarcas, con municipios incluso sin ningún caso confirmado.

"Quiero que haya desescalada, pero no se pueden hacer diferencias entre municipios como Pedrera o Gilena -ha citado como ejemplo, ya que están a pocos kilómetros-. Eso no puede ser ni va a salir bien", ha dicho, incidiendo en la complejidad de controlar el movimiento de población, los desplazamientos por trabajo y otros si en una comarca se alivian las medidas de confinamiento y en otras no.

"En ese sentido, soy conservador", ha aseverado durante una rueda de prensa telemática en la que ha avanzado las medidas para intentar la reactivación económica de la provincia una vez que pase el estado de alarma que prepara la Diputación, con una primera modificación presupuestaria que se abordará el jueves, en el Pleno.

Sobre esa desescalada por territorios, que ha defendido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura no tener más detalles, aunque ha precisado que justo durante la comparecencia ha recibido una llamada de Moreno, probablemente para abordar este tema y otros pendientes.

Reclama datos por municipios

El presidente también ha señalado que no tiene datos ni información oficial de cómo está siendo la incidencia del virus por municipios en Sevilla, a pesar de que desde el primer momento los han pedido, incluso "suplicado" los alcaldes y los están dando otras siete comunidades autónomas. Ese dato, según ha recordado, es importante para las autoridades locales de cara a tomar medidas complementarias para frenar los contagios, por ejemplo, reforzando la forma de retirar la basura.

Durante la comparecencia, Villalobos se ha mostrado crítico con la gestión de la pandemia en lo que respecta a la Junta, sobre todo por no haber sido capaz de suministrar equipos de protección suficientes para trabajadores del servicio de la ayuda a domicilio, entre otros, pese a ser de su competencia, lo que ha obligado a suspenderlo y a que los ayuntamientos los adquieran por su cuenta. La propia Diputación ya ha destinado a este aspecto 1,2 millones de euros.

Sobre los homenajes a las víctimas del covid-19 y otras medidas, como la declaración de luto oficial, que Moreno también quiere trasladar a la Famp, se ha mostrado partidario del consenso y de hacer las cosas "cuando llegue el momento", ya que dado lo que está pansando las prioridades y los problemas en los que hay que centrarse ahora son otros.