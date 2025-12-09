Primer pulso médico al Estatuto Marco en Sevilla: "No queremos ser más que nadie, queremos ser iguales"

En la explanada del Hospital Virgen del Rocío, las batas blancas de los médicos que salen a concentrarse se mezclan con las de los pacientes que acuden a sus citas. El trasiego es el habitual. En las urgencias se concentra una decena de personas en la puerta. Hay pocos indicios de que hoy comienza una huelga médica histórica en Andalucía. Ni siquiera hay carteles visibles que informen de los servicios mínimos; algunos facultativos aseguran que los vigilantes de seguridad tienen orden de retirarlos en cuanto aparecen.

La protesta, convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), se extenderá hata el 12 de diciembre en rechazo al nuevo Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. El colectivo denuncia que el texto perjudica las condiciones laborales del personal médico y compromete la organización de la sanidad pública. Las concentraciones se repetirán mañana miércoles y el viernes, mientras que el jueves tendrá lugar la manifestación principal, que partirá también del Virgen del Rocío rumbo a la Delegación del Gobierno en la Plaza de España.

Un arranque visible, pero condicionado por los servicios mínimos

El presidente del SMA, Rafael Ojeda, ha atendido a los medios durante la concentración. Asegura que el seguimiento en este primer día es "alto" y pidió comprensión a los pacientes. "No pedimos una mejora de sueldo, sino una mejora de la calidad de la sanidad pública. Su futuro está en juego", afirma. Cerca de 30.000 médicos están llamados al paro.

Ojeda denuncia que el sistema sanitario "se sostiene en la explotación laboral del médico" mediante guardias que considera "insostenibles" y reclamó una mesa de negociación propia. "La precariedad es extrema en la sanidad pública", lamenta. Aunque la Junta no es directamente responsable del Estatuto Marco, insistió en que todas las administraciones "tienen responsabilidad" en la situación laboral de los facultativos. También criticó unos servicios mínimos que "no son los que hubiéramos querido".

Entre los manifestantes destaca Lola Moreno, radióloga del Virgen del Rocío y delegada del Sindicato Médico de Sevilla. Señala que los servicios mínimos -"abusivos y no pactados"- dificultan que la huelga se perciba en la ciudadanía. "Hay compañeros que no pueden venir porque están cubriendo mínimos en urgencias o plantas enteras". Recuerda que la última huelga de este calado en Andalucía ocurrió cuando ella era estudiante. "Aquella fue por cuestiones retributivas. Esta no. No queremos ser más que nadie, queremos ser igual. Queremos tener las mismas 35 horas del resto de profesionales y dejar de hacer más horas obligatorias pagadas por debajo de la ordinaria", reivindica.

Asegura que el nuevo Estatuto Marco se está negociando sin presencia médica."Es ilógico que legislen sobre nuestra jornada y nuestras retribuciones sin estar nosotros en la mesa", denuncia. Y explica que el comité de huelga calificó la propuesta presentada por el Ministerio el pasado 1 de diciembre como "insuficiente".

En la concentración también participan jóvenes médicos en formación. José María Luque, R4 de Ginecología, y Lucía Contreras, R2, explican su presencia con un mensaje contundente. "Las guardias de 24 horas sin descanso no son humanas, ni para nosotros ni para los pacientes", reonocen.

Se preguntan qué ciudadano elegiría operarse a las 4:30 horas de la madrugada con un profesional agotado. Reclaman que, si las guardias se mantienen, se reconozcan como tres jornadas de ocho horas o se paguen en condiciones equiparables a otros estamentos. "Estamos hablando de seguridad para los pacientes y de vidas que dependen de decisiones tomadas con lucidez", apostillan.

Atención Primaria

En los centros de salud, el seguimiento también es elevado. Rafael Gómez, presidente de Atención Primaria del Sindicato Médico de Sevilla, sitúa la participación entre el 40% y el 60% según centros, con picos del 100% en algunos. "Jueves y viernes serán los días fuertes. Cuatro días de huelga son difíciles de asumir para muchos profesionales en sus nóminas", advierte.

El sindicalista denuncia situaciones "demenciales" derivadas de nombramientos de mínimos. "Un compañero, con su padre ingresado en estado grave, ha tenido que venir porque estaba designado como servicio mínimo", lamenta.

En los centros, el impacto se percibe sobre todo en administración y atención a la ciudadanía. En el centro de salud El Cachorro, pasada la una del mediodía, una decena de usuarios hacen cola. Un administrativo trata de explicar a un paciente que no puede emitir un parte de baja por urgencia. En la zona de consultas, Rafael (nombre ficticio porque prefiere mantener el anonimato) protesta tras esperar más de una hora. "Esto es desesperante", comenta mientras una médica empieza a llamar pacientes a las 13:10 horas.

En la puerta de Márquez de Paradas, María del Carmen acompaña a un familiar dependiente. "Nos han dicho que sí lo van a ver. Está todo un poco confuso", reconoce.

Este periódico ha podido consultar datos parciales de seguimiento. En la capital, en el turno de mañana, destacan los porcentajes de El Juncal, el más alto con un 87,5%, o El Greco, con el seguimiento más bajo (52,28%). En Dos Hermanas, el impacto es mayor. En Los Montecillos, el seguimiento se eleva al 91,67%, con el 100% de pediatría, y Santa Ana también supera el 90%.

A nivel oficial, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha cifrado en un 32% el seguimiento de la huelga en toda Andalucía y ha advertido de la "altísima repercusión" que tendrá este paro de cuatro días en las listas de espera, tanto quirúrgicas como diagnósticas. En el caso concreto de Sevilla, la cifra se situó en el 36,74%.

La primera concentración ha servido como arranque del calendario de movilización médica en Sevilla. Los profesionales insisten en que no buscan privilegios, sino condiciones equivalentes al resto del personal sanitario y una regulación que ponga fin a jornadas "inhumanas" y guardias "incompatibles con la seguridad del paciente".

La semana avanzará con nuevas citas y con el jueves marcado en rojo. Será cuando se celebre una manifestación que partirá del Virgen del Rocío hacia la sede de la Delegación del Gobierno en la Plaza de España.