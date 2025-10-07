Convocan una protesta ciudadana en Sevilla por los fallos en el cribado de cáncer de mama

La indignación crece entre las mujeres andaluzas afectadas por el grave fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama, tras conocerse que al menos 2.000 mujeres no habrían sido citadas a tiempo para realizar sus mamografías. La cifra, reconocida por el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS), podría ser mucho mayor, según alerta la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que ha recibido "miles de llamadas y mensajes" de mujeres alarmadas por la noticia y sin información clara por parte de la administración.

Ante esta situación, colectivos ciudadanos y asociaciones de mujeres han convocado una concentración este miércoles 8 de octubre, a las 19:00 horas, frente a la sede central del SAS en la Avenida de la Constitución. Bajo el lema Nuestra vida no puede esperar, el acto busca denunciar públicamente una gestión que, según Amama, ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres.

La Junta Directiva de Amama, junto a su equipo jurídico, ha emitido un comunicado en el que califica los hechos no como un simple error, sino como una "negligencia absoluta", que podría acarrear consecuencias penales. Desde la asociación denuncian que no han parado de recibir mensajes y llamadas de mujeres preocupadas, muchas de ellas con miedo y ansiedad, sin que la Consejería haya ofrecido hasta ahora una explicación clara sobre el origen del fallo.

En una reunión celebrada el pasado jueves con la consejera de Salud, Amama exigió explicaciones concretas, así como la revisión de todas las mamografías realizadas en los últimos tres años, compromiso que la Junta habría aceptado a instancias de la propia asociación. Aun así, la organización lamenta que las disculpas ofrecidas por el presidente Juanma Moreno y por la titular de Salud "no sean suficientes ni proporcionadas" a la gravedad de lo ocurrido.

"La falta de información ha provocado más ansiedad, más gravedad en los diagnósticos, y menos posibilidades de curación", señalan desde la asociación. Rechazan que lo sucedido pueda minimizarse como un fallo o una falta de comunicación, y denuncian que las declaraciones públicas de responsables políticos intentando justificar lo ocurrido "denotan que no están capacitados para ocupar sus cargos".

Desde Amama también han querido subrayar su independencia política. "Nuestro partido son los oncólogos y el personal sanitario. Nuestra oposición es el cáncer de mama". Además, se ha convocado este martes una primera reunión con las mujeres afectadas para determinar el alcance real del daño y decidir posibles acciones legales conjuntas, entre ellas, una demanda colectiva.

La protesta de este miércoles contará con el respaldo de numerosas asociaciones de mujeres, pacientes oncológicas y familiares. En redes sociales y plataformas de mensajería circulan llamamientos dirigidos a "madres, hijas, hermanas, amigas y vecinas", para apoyar una causa que trasciende lo político y que, en palabras de sus protagonistas, tiene que ver con el derecho básico a la salud y a una atención médica digna y segura.