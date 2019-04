Protesta de médicos contra una nueva agresión en las Urgencias del Hospital Macarena

Médicos del Hospital Macarena, arropados por el Sindicato Médico de Sevilla, se han concentrado de nuevo hoy en el acceso principal del centro universitario, en repulsa por otra agresión.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en las Urgencias: un paciente escupió y se abalanzó contra el médico que le estaba atendiendo. La víctima se vio acorralada en la consulta y sufrió golpes en su puesto de trabajo, pero logró activar el botón antipánico. En escasos instantes sus compañeros acudieron a su consulta para socorrerle, tras advertir la alerta. Lograron separar al agresor de la víctima. Poco después un agente de seguridad acudió al lugar de los hechos. El agresor se dio a la fuga.

La víctima, médico residente (MIR), decidió continuar con su guardia en las Urgencias del Hospital Macarena, tras la agresión. Se trata del segundo episodio violento a médicos en las Urgencias del Hospital Macarena.

La anterior agresión se registró la madrugada del pasado lunes 11 de marzo, en torno a las cuatro. Los hechos ocurrieron durante una extracción de sangre a un paciente. El agresor se levantó y agredió a los facultativos.

"Es una vergüenza que estas agresiones sigan pasando, y que no se tomen medidas. Los médicos tenemos que seguir concentrándonos una y otra vez cada vez que hay una agresión, porque no se ponen en marcha las medidas contempladas en el plan contra las agresiones. Es como una doble humillación: la del profesional, que es agredido; y la del colectivo, que ve cómo no se adoptan medidas para evitar las agresiones", asevera Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Sevilla.

Ayer por la mañana un nutrido grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad de Sevilla, arropados por el doctor Andrés Rodríguez Sacristán, también protagonizaron una concentración en repulsa a la violencia en las consultas.

Durante el pasado año se registraron 282 agresiones contra el personal sanitario, la mayoría (230) fueron verbales, mientras que 53 casos fueron ataques físicos, en la provincia de Sevilla.