El PSOE alerta del "peligroso estado" de las pasarelas de la A-92 en Torreblanca

El Grupo Municipal Socialista ha advertido del "peligroso estado" en el que se encuentran las pasarelas peatonales que cruzan la A-92 a la altura de Torreblanca, unas infraestructuras clave para la movilidad diaria del barrio que, según denuncian, suponen un "riesgo real" para la seguridad de los vecinos y vecinas.

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha llevado esta situación a la Junta Municipal del Distrito Este, donde ha exigido tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan urgente de rehabilitación y mantenimiento. Torreblanca, ha recordado, es un barrio partido en dos por la autovía y estas pasarelas resultan "imprescindibles" para que sus residentes puedan desplazarse a sus puestos de trabajo o acceder al transporte público hacia zonas como el Polígono El Pino o La Chaparrilla.

Sin embargo, De Aragón ha denunciado que el estado actual de estas estructuras es "muy preocupante", con pavimentos gravemente deteriorados, tramos con roturas extremas y una oxidación avanzada de los elementos metálicos. "No estamos hablando de incomodidades, sino de un problema serio de seguridad", ha subrayado el edil.

Ante esta situación, el PSOE ha presentado una moción en la Junta Municipal reclamando a la Junta de Andalucía, como titular de la A-92, la rehabilitación inmediata de las pasarelas y la definición de un plan estable de conservación. No obstante, los socialistas también han señalado la "falta de claridad" sobre las competencias de mantenimiento, que podrían recaer parcialmente en el Ayuntamiento por tratarse de itinerarios peatonales.

Por ello, la iniciativa insta al Gobierno local del Partido Popular a aclarar de forma urgente la titularidad y las responsabilidades de conservación de ambas pasarelas y a impulsar, sin más demoras, un proyecto integral que incluya la reparación del firme y el saneamiento estructural.

La moción alerta, además, del "elevado riesgo de caídas debido a socavones que dejan al descubierto el terreno inferior, así como del desprendimiento de capas de asfalto y cemento". A ello se suma "el deterioro de las estructuras metálicas, con corrosión profunda en vigas principales y pérdida de sección en puntos clave".

El PSOE también ha denunciado problemas de salubridad y accesibilidad, con acumulación de agua, musgo deslizante y maleza, lo que dificulta el tránsito y agrava el peligro para personas mayores o con movilidad reducida. Mientras se resuelve la cuestión competencial, los socialistas reclaman al Ayuntamiento una actuación subsidiaria inmediata de limpieza y desbroce.

"Da la sensación de que para el señor Sanz y el Partido Popular hay barrios de primera y otros de segunda, como Torreblanca", ha concluido Juan Tomás de Aragón. "El barrio merece infraestructuras dignas y seguras. La seguridad de los vecinos no puede seguir esperando", sentencia.