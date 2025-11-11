El PSOE pide la comparecencia de José Luis Sanz para explicar por qué Sevilla se inundó el 29 de octubre

El grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla que lidera Antonio Muñoz va a pedir la comparecencia del alcalde José Luis Sanz Ruiz en el Pleno ordinario de este mes de noviembre para que dé cuenta de la gestión municipal realizada con motivo de la DANA que anegó casi toda la ciudad el pasado 29 de octubre y para que responda a 18 preguntas sobre la actuación de Emasesa, Lipasam, Bomberos y Policía Local antes, durante y después del episodio de intensas lluvias torrenciales.

En su propuesta al Pleno, el PSOE expone que la fuerte tromba de agua del pasado miércoles 29 de octubre provocó inundaciones generalizadas en Sevilla, afectando gravemente a numerosos barrios de la ciudad: cientos de viviendas, garajes y comercios se vieron anegados y el tráfico urbano colapsó durante más de tres horas. Y recalca que los ciudadanos tienen derecho a explicaciones de Sanz por ser la máxima autoridad en Protección Civil, en la Administración Local y en el Plan de Emergencias Municipal.

"La ciudadanía tiene derecho a conocer qué falló en la previsión, en la respuesta y en la coordinación entre los distintos servicios municipales, así como si se ha producido algún error humano o técnico en la gestión de los colectores y sistemas de drenaje. Resulta igualmente necesario determinar si se aplicaron los protocolos del Plan de Emergencia Municipal en todos sus extremos, si se ejerció una coordinación adecuada con otras administraciones, así como la eficacia de los comunicados oficiales previstos a la población", argumenta el PSOE en la propuesta.

El texto destaca que, a pesar de que la AEMET mantenía un aviso de alerta naranja en la capital, la respuesta institucional se limitó a la comunicación pública de las fases de preemergencia y emergencia a través de redes sociales, sin que conste resolución o acuerdo formal que declarase activación ni desactivación del Plan de Emergencia Municipal, ni comunicación oficial a los órganos previstos en el mismo.

Añade el PSOE que la comunicación del nivel de emergencia no se realizó hasta las 15:45, cuando los peores efectos del temporal habían pasado. "No se ha hecho pública, hasta la fecha, documentación que acredite la declaración expresa de los niveles de emergencia ni la reunión del Comité Asesor o la activación efectiva del Cecop conforme a los procedimientos establecidos", señala el texto de la propuesta.

"El resultado fue un caos urbano y una sensación entre la población de descoordinación municipal. En distintos barrios los vecinos denunciaron que las alcantarillas rebosaban sin personal de Lipasam ni de Emasesa a la vista, mientras las redes sociales difundían imágenes de calles convertidas en auténticos ríos. En varios puntos de la ciudad se vivieron, en definitiva, situaciones de evidente peligro para la seguridad de las personas, y la percepción generalizada fue la de una ciudad desbordada y sin un mando operativo visible".

"A ello se suma que las obras de mejora hidráulica y los tanques de tormenta ejecutados en los últimos años no ofrecieron la respuesta esperada, lo que plantea dudas sobre su mantenimiento, su operatividad actual y la capacidad del Ayuntamiento para gestionar eventos de lluvia intensa que ya no son excepcionales".

El PSOE recuerda que el Reglamento del Ayuntamiento de Sevilla establece en su artículo 114 que “los miembros de la Corporación están obligados a comparecer ante el Pleno, cuando éste lo acuerde”.

Las 18 preguntas dirigidas a José Luis Sanz, alcalde de Sevilla

Estas son las preguntas que plantea el PSOE al alcalde en el Pleno de noviembre, que versan sobre la actuación y coordinación de servicios municipales, la activación del Plan de Emergencia y la gestión institucional, el grado de afectación de las lluvias torrenciales a la ciudad, las infraestructuras hidráulicas y su mantenimiento, la limpieza y recuperación tras las inundaciones y la previsión meteorológica y el aviso de AEMET.

1. ¿Qué instrucciones se dieron a Emasesa, Lipasam, Bomberos y Policía Local antes y durante el episodio de lluvias? ¿Se activó algún protocolo para reforzar el número de efectivos de seguridad y limpieza en las calles? ¿A cuántos agentes de la Policía Local se activó desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde? ¿Qué avisos por inundaciones o calles cortadas se dieron durante ese periodo y a través de qué canal?

2. ¿Qué barrios y calles se vieron afectados por las inundaciones?

3. ¿Se activó formalmente mediante una resolución el Plan de Emergencia Municipal, con una declaración de nivel de emergencia tras el aviso oficial de la AEMET por lluvias intensas para el día 29 de octubre de 2025? ¿A qué hora? ¿Qué órgano dictó o acordó dicha resolución en su caso? ¿Qué medidas específicas recogía la resolución para evitar las consecuencias del temporal? ¿Existe constancia documental de dicha resolución? ¿Puede usted aportarla?

4. ¿Por qué procedimiento se avisó a los miembros del Cecop del estado de preemergencia? ¿Se estableció un mando operativo en el Cecop junto con los miembros del Comité Asesor de Emergencias? ¿Desde qué hora? ¿Estuvo usted presente?

5. ¿Por qué se comunicó el nivel de emergencia 1 a la población a las 15:45, cuando ya la tormenta había amainado?

6. ¿Por qué entre las 11:09, cuando teóricamente se activa la fase de preemergencia en redes sociales, y las 15:17 en las que se avisa de varios cortes de calles, no hay ningún aviso en el canal de emergencias acerca de las numerosas partes de la ciudad inundadas y de difícil acceso salvo la referente a la caída de un árbol en la Ronda del Tamarguillo?

7. ¿Se revisaron previamente los tanques de tormenta y los sistemas de bombeo de Emasesa? ¿Cuál fue su comportamiento durante el episodio?

8. ¿Existió algún fallo técnico o humano en la gestión de los colectores y los tanques de tormenta que pudiera haber agravado las inundaciones?

9. ¿Qué evaluación se ha hecho del funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas municipales y qué medidas correctoras se prevén adoptar?

10.¿Por qué justo el día después de las inundaciones Emasesa sustituyó un generador eléctrico del tanque de tormentas de la Alameda de Hércules? ¿Falló ese generador durante la jornada del día 29?

11. ¿Se han recepcionado las obras del colector de las Avenidas de las Razas? ¿Se estaban haciendo trabajos en dicho colector ese día que podrían haber reducido la capacidad de la red de evacuación?

12.¿Qué planes de mantenimiento o de revisión periódica existen actualmente para los tanques de tormenta y la red de imbornales? ¿Se están cumpliendo en su totalidad? ¿Cuántos imbornales no han sido limpiados en el último año? ¿Y en los últimos seis meses?

13.¿Cuántas incidencias y daños en viviendas, locales o vehículos se han registrado oficialmente, y qué mecanismos de ayuda o compensación prevé el Ayuntamiento para las personas afectadas? ¿Cuál es el importe de los daños que han valorado?

14.¿Cuántas reclamaciones por responsabilidad patrimonial ha recibido el Ayuntamiento como consecuencia de la acción del temporal? ¿Cuál es el importe total de las reclamaciones?

15.¿Cuál ha sido el protocolo y las prioridades después de la inundación para realizar la limpieza de los colegios más afectados? ¿En qué colegios se han tenido que realizar trabajos especiales de limpieza como consecuencia de la inundación?

16.Teniendo en cuenta que los valores de precipitación registrados en la estación meteorológica de Sevilla Aeropuerto ese día fueron de 99,5 l/m2 y en Tablada de 92 l/m2, ¿considera que las previsiones de Aemet y el establecimiento de un nivel de aviso naranja fueron erróneas?

17.¿Se ha elaborado algún informe de evaluación o balance posterior conforme a lo previsto en el Plan de Emergencia Municipal, con identificación de incidencias y propuestas de mejora? En caso positivo, ¿puede usted aportarlo?

18.Finalmente, ¿asume el alcalde alguna responsabilidad política o de gestión por la falta de previsión y la descoordinación mostrada durante las inundaciones?

La petición de explicaciones que plantea el PSOE a cuenta de la DANA se suma a la que ha lanzado ya la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua que preside el ingeniero de caminos y ex consejero de Emasesa Indalecio de la Lastra, quien ha reclamado que el consejero delegado de Emasesa (Manuel Romero) presente públicamente un informe detallado de lo sucedido y de los puntos de encharcamiento reales que se han producido, abrir un debate sobre el cumplimiento del Plan de Emergencia Climática, y de forma razonada presente autocritica para dar cuentas a la ciudadanía.