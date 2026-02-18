De pulmón verde a viviendas: dos torres con trece plantas en el esqueleto de San Pablo

Entre el Palacio de Deportes del Centro Deportivo San Pablo y la estructura abandonada desde hace tres décadas que iba a acoger un centro comercial irá finalmente dos torres de trece plantas para 240 viviendas. Para ello, la sesión plenaria dará mañana luz verde al Estudio de Ordenación, para la parcela situada en el número 15 de la calle Jerusalén, presentado por la empresa Rusticana Real Estate S.L. Este espacio conocido popularmente como el esqueleto se encuentra una mitad asfaltado para su utilización como aparcamiento y mercadillo ambulante los jueves, y la otra mitad en un solar cercado que era el cajón de obras del centro comercial.

Entre los proyectos para levantar un centro comercial y viviendas, la propuesta fue convertir estos terrenos en un parque de 1,6 hectárea (como recoge el Plan General de Ordenación Urbana) que contase con una arboleda frondosa y desordenada en forma de bosque equipada con bancos, papeleras y farolas; zonas de nuevo arbolado; huertos escolares; pérgolas ligeras de estructuras metálicas para mitigar las altas temperaturas; bicicleteros; fuentes de agua potable; un quiosco bar; y losas de pavimento mixto drenante.

Solar ocupado por una estructrura que iba a ser un centro comercial, en una imagen de archivo. / Juan Carlos Muñoz

El presupuesto estimado para levantar el parque en el barrio del Polígono San Pablo era de 2,5 millones de euros. La reforma se traducirá en la plantación de 25 árboles alineados, 114 en bosquete y 6.896 metros cuadrados de praderas verdes. Además de las 18 farolas que ya existen, la zona iba a ser iluminada desde las pérgolas más el alumbrado que se instalará en el interior del parque. Los espacios con sombras llegaban a los 3.630 metros cuadrados.

La reordenación del mercadillo ambulante incluye pérgolas, siete calles y 96 puestos

Los arquitectos del proyecto de la Gerencia de Urbanismo propusieron una reordenación del mercadillo ambulante. En el diseño iban siete calle de venta de cinco metros de anchura a cobijo de las pérgolas, estableciéndose las zonas de carga y descarga de suministros y mercancías en las traseras de los puestos de venta.

El espacio en el que se construirán dos torres de viviendas se encuentra entre las calles Doctor Laffón Soto, Tesalónica, Éfeso y Jerusalén. A escasos metros sigue en pie la estructura de hormigón de un edificio que paralizó la constructora San José por falta de fondos. Eso fue en 2006. Lo mismo ocurrió unos años antes. El centro comercial San Pablo iba a generar 400 puestos de trabajo tras una inversión superior a los 30 millones de euros.