¿Qué es el “6/7” (six seven) que dicen ahora los jóvenes? Sevilla ya tiene nueva jerga y te la traducimos

Si usted ha escuchado a un adolescente en el tranvía decir “eso es six seven (o seis siete)” y ha pensado que hablaban de matemáticas, tranquilo: no se ha perdido ninguna reforma educativa. Se ha perdido —como todos— en el nuevo diccionario exprés de la Generación Z. El “6/7” (pronunciado six seven) es una forma críptica, rápida y casi conspirativa de decir que algo es sospechoso, turbio o raro. Un equivalente moderno al clásico “huele regular”, pero con menos sílabas y más misterio. Si un plan parece improvisado, una oferta es demasiado buena o alguien cambia de versión tres veces en cinco minutos, sentencia inmediata: “bro, eso es seis siete”.

La expresión bebe del inglés -como casi todo el argot digital actual- y se populariza en redes como TikTok e Instagram, donde la jerga se cuece a velocidad de vértigo. Hoy es tendencia; mañana, pieza de museo lingüístico.

Pero, ¿por qué “6/7”? No busquen una explicación académica en la Real Academia Española. La clave no está en la lógica matemática, sino en el código compartido: suena enigmático, parece importado y funciona como contraseña generacional. Y eso basta.

En Sevilla ya se escucha en institutos, universidades y hasta en la cola de los montaditos. “¿Quedamos en casa de Dani?” — “No sé, su primo es seis siete”. Traducción simultánea: cuidado.

El origen

Todo comienza con el tema Doot Doot (6 7) del rapero estadounidense Skrilla, un sencillo de drill-rap que apareció inicialmente en diciembre de 2024 y fue lanzado oficialmente el 7 de febrero de 2025. En la canción el verso “6-7” se repite en el punto donde baja el beat, sin un significado explícito definido por el propio Skrilla. Ese fragmento musical se volvió popular en redes sociales como TikTok e Instagram cuando usuarios empezaron a usarlo como banda sonora de vídeos editados de baloncesto, sobre todo destacando clips del jugador LaMelo Ball, que mide 6 pies y 7 pulgadas (aproximadamente 2,01 m), lo que encajaba visualmente con la repetición de la frase en el tema.

A partir de ahí la expresión se dispersó rápidamente entre adolescentes y generaciones más jóvenes como una especie de “broma interna”: apareció en memes, en bromas de baloncesto, en vídeos virales de jugadores jóvenes (como Taylen “TK” Kinney) y en clips de niños repitiéndola entusiastamente. Con el tiempo se independizó del contexto original de la canción y pasó a usarse simplemente como una frase absurda y divertida sin significado concreto fuera de su viralidad. En resumen: la frase “6/7” viene de un verso repetido en la canción “Doot Doot (6 7)” de Skrilla, se hizo meme en redes conectada a vídeos de baloncesto y se transformó en jerga popular entre jóvenes sin un significado fijo detrás.

Pequeño diccionario urgente para sobrevivir a una conversación adolescente

Conocer el significado de estas expresiones puede ayudar a mejorar la comunicación intergeneracional, aunque los propios jóvenes considerarían este intento como cringe (que provoca vergüenza ajena). A continuación, se presenta un glosario exhaustivo de los términos más utilizados por la Generación Z, organizados alfabéticamente:

A

Aesthetic: describe algo estéticamente agradable, principalmente en moda y decoración. Se utiliza en expresiones como "outfit aesthetic".

B

BAE: acrónimo del inglés "before anyone else" (antes que nadie), se refiere a alguien especial. Se usa en frases como "eres mi BAE".

Basado: elogia a quien expresa opiniones sin importarle las consecuencias, especialmente en temas polémicos.

Bro: abreviatura de "brother" (hermano), ha reemplazado al tradicional "tío" como forma coloquial de referirse a un amigo.

C

Chetao: proveniente del mundo gamer (adaptación de "cheat", truco), indica que algo es excepcional. Se usa frecuentemente en su forma superlativa "chetadísimo".

Crush: designa a la persona que te gusta.

Cringe o lache: expresa vergüenza ajena o bochorno ante una situación.

D

devorar: connotación positiva que indica haber realizado un excelente trabajo.

de chill: significa estar tranquilo o relajado.

E

Evento canónico: popularizado tras el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse en 2023, describe momentos definitorios e inevitables en la vida de una persona.

Exposeado: estar expuesto o descubierto en una situación comprometida.

F

Funar: similar a "cancelar", se usa en frases como "Diría lo que pienso pero me van a funar".

Fifas: generalmente hombres heterosexuales aficionados al fútbol, término utilizado por muchas mujeres para sintetizar actitudes y comportamientos considerados machistas.

F: originado en el videojuego 'Call of Duty: Advanced Warfare', expresa pena o lamento.

Fachero: califica algo como chulo o bonito.

G

Goat: acrónimo de "Greatest Of All Time" (el mejor de todos los tiempos), usado para halagar logros.

H

Hype: expectativa desproporcionada que genera emoción ante el lanzamiento de productos culturales.

J

JURA: pronunciado enfáticamente y en tono interrogante, expresa incredulidad.

L

Literal: indica acuerdo o enfatiza que algo es exactamente como se describe.

LMAO: del inglés "laughing my ass off", sustituye al tradicional "jajaja" para expresar risa intensa.

M

Mood: referencia al estado anímico, frecuentemente acompaña a imágenes que representan un sentimiento.

N

NPC: siglas de "Non Playable Character", describe a personas que no aportan nada significativo.

Ñ

Servir coñx: alabanza a demostraciones de empoderamiento o acciones transgresoras.

P

PEC: acrónimo de "por el culx", expresa aprobación entusiasta.

Piquete: persona elegante, con buen estilo o "flow".

POV: siglas de "point of view", utilizado en memes que adoptan perspectivas específicas de personas u objetos.

Q

La queso: reivindica la autenticidad personal, equivalente a "soy así y no cambiaré".

R

Random: designa algo aleatorio o sin explicación clara.

Rt (retuit): originado en Twitter, expresa acuerdo con lo dicho por otra persona.

S

Shippeo: deseo de que dos personas mantengan una relación amorosa.

Stalkear: explorar perfiles en redes sociales discretamente, sin interactuar.

T

Té: "Traigo té" indica tener información interesante que compartir.

Tirar beef: describe un enfrentamiento público entre dos personas.

Tryhardear: derivado de "try hard", significa no rendirse, especialmente en videojuegos.

U

Ubícate: exhortación a ponerse al día con información actual.

W

Woke: del inglés "despierto", describe a personas que evitan comportamientos discriminatorios.

X

Potaxie: término usado especialmente en la comunidad LGTB, opuesto a "fifas".

¿Por qué hablan así?

La explicación es sencilla y fascinante a la vez: internet marca el ritmo. Las redes sociales generan microtendencias lingüísticas que duran semanas. Un vídeo viral, un creador con millones de seguidores, una frase pegadiza… y listo.

Plataformas digitales funcionan como aceleradores culturales. Lo que antes tardaba años en popularizarse ahora viaja en horas. Y el idioma, como siempre, se adapta.

Además, el uso de términos en inglés añade un componente aspiracional y global. No es lo mismo decir “sospechoso” que “six seven”. Lo segundo suena a clave secreta.

¿Deberíamos preocuparnos?

En absoluto. Cada generación ha tenido su jerga. Nuestros padres dijeron “dabuti”, “mola mazo” o “guay del Paraguay”. Y sobrevivimos.

El idioma no se empobrece: se transforma. Muchas palabras desaparecerán; otras se quedarán. Puede que dentro de diez años alguien diga “eso es seis siete” y un niño pregunte: “¿qué significa eso, abuelo?”

Y entonces, inevitablemente, entenderemos que el tiempo ha pasado.

Mientras tanto, si escucha algo sospechoso, ya sabe qué decir.

“Eso es six seven”.

Y, por una vez, sentirá que domina el código.