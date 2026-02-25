¿Qué es el “6/7” (six seven) que dicen ahora los jóvenes? Sevilla ya tiene nueva jerga y te la traducimos
Una explicación para no perderse en esta y otras expresiones juveniles
Glosario de la Generación Z: los términos que tienes que conocer para entender a los jóvenes
Si usted ha escuchado a un adolescente en el tranvía decir “eso es six seven (o seis siete)” y ha pensado que hablaban de matemáticas, tranquilo: no se ha perdido ninguna reforma educativa. Se ha perdido —como todos— en el nuevo diccionario exprés de la Generación Z. El “6/7” (pronunciado six seven) es una forma críptica, rápida y casi conspirativa de decir que algo es sospechoso, turbio o raro. Un equivalente moderno al clásico “huele regular”, pero con menos sílabas y más misterio. Si un plan parece improvisado, una oferta es demasiado buena o alguien cambia de versión tres veces en cinco minutos, sentencia inmediata: “bro, eso es seis siete”.
La expresión bebe del inglés -como casi todo el argot digital actual- y se populariza en redes como TikTok e Instagram, donde la jerga se cuece a velocidad de vértigo. Hoy es tendencia; mañana, pieza de museo lingüístico.
Pero, ¿por qué “6/7”? No busquen una explicación académica en la Real Academia Española. La clave no está en la lógica matemática, sino en el código compartido: suena enigmático, parece importado y funciona como contraseña generacional. Y eso basta.
En Sevilla ya se escucha en institutos, universidades y hasta en la cola de los montaditos. “¿Quedamos en casa de Dani?” — “No sé, su primo es seis siete”. Traducción simultánea: cuidado.
El origen
Todo comienza con el tema Doot Doot (6 7) del rapero estadounidense Skrilla, un sencillo de drill-rap que apareció inicialmente en diciembre de 2024 y fue lanzado oficialmente el 7 de febrero de 2025. En la canción el verso “6-7” se repite en el punto donde baja el beat, sin un significado explícito definido por el propio Skrilla. Ese fragmento musical se volvió popular en redes sociales como TikTok e Instagram cuando usuarios empezaron a usarlo como banda sonora de vídeos editados de baloncesto, sobre todo destacando clips del jugador LaMelo Ball, que mide 6 pies y 7 pulgadas (aproximadamente 2,01 m), lo que encajaba visualmente con la repetición de la frase en el tema.
A partir de ahí la expresión se dispersó rápidamente entre adolescentes y generaciones más jóvenes como una especie de “broma interna”: apareció en memes, en bromas de baloncesto, en vídeos virales de jugadores jóvenes (como Taylen “TK” Kinney) y en clips de niños repitiéndola entusiastamente. Con el tiempo se independizó del contexto original de la canción y pasó a usarse simplemente como una frase absurda y divertida sin significado concreto fuera de su viralidad. En resumen: la frase “6/7” viene de un verso repetido en la canción “Doot Doot (6 7)” de Skrilla, se hizo meme en redes conectada a vídeos de baloncesto y se transformó en jerga popular entre jóvenes sin un significado fijo detrás.
Pequeño diccionario urgente para sobrevivir a una conversación adolescente
Conocer el significado de estas expresiones puede ayudar a mejorar la comunicación intergeneracional, aunque los propios jóvenes considerarían este intento como cringe (que provoca vergüenza ajena). A continuación, se presenta un glosario exhaustivo de los términos más utilizados por la Generación Z, organizados alfabéticamente:
A
Aesthetic: describe algo estéticamente agradable, principalmente en moda y decoración. Se utiliza en expresiones como "outfit aesthetic".
B
BAE: acrónimo del inglés "before anyone else" (antes que nadie), se refiere a alguien especial. Se usa en frases como "eres mi BAE".
Basado: elogia a quien expresa opiniones sin importarle las consecuencias, especialmente en temas polémicos.
Bro: abreviatura de "brother" (hermano), ha reemplazado al tradicional "tío" como forma coloquial de referirse a un amigo.
C
Chetao: proveniente del mundo gamer (adaptación de "cheat", truco), indica que algo es excepcional. Se usa frecuentemente en su forma superlativa "chetadísimo".
Crush: designa a la persona que te gusta.
Cringe o lache: expresa vergüenza ajena o bochorno ante una situación.
D
devorar: connotación positiva que indica haber realizado un excelente trabajo.
de chill: significa estar tranquilo o relajado.
E
Evento canónico: popularizado tras el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse en 2023, describe momentos definitorios e inevitables en la vida de una persona.
Exposeado: estar expuesto o descubierto en una situación comprometida.
F
Funar: similar a "cancelar", se usa en frases como "Diría lo que pienso pero me van a funar".
Fifas: generalmente hombres heterosexuales aficionados al fútbol, término utilizado por muchas mujeres para sintetizar actitudes y comportamientos considerados machistas.
F: originado en el videojuego 'Call of Duty: Advanced Warfare', expresa pena o lamento.
Fachero: califica algo como chulo o bonito.
G
Goat: acrónimo de "Greatest Of All Time" (el mejor de todos los tiempos), usado para halagar logros.
H
Hype: expectativa desproporcionada que genera emoción ante el lanzamiento de productos culturales.
J
JURA: pronunciado enfáticamente y en tono interrogante, expresa incredulidad.
L
Literal: indica acuerdo o enfatiza que algo es exactamente como se describe.
LMAO: del inglés "laughing my ass off", sustituye al tradicional "jajaja" para expresar risa intensa.
M
Mood: referencia al estado anímico, frecuentemente acompaña a imágenes que representan un sentimiento.
N
NPC: siglas de "Non Playable Character", describe a personas que no aportan nada significativo.
Ñ
Servir coñx: alabanza a demostraciones de empoderamiento o acciones transgresoras.
P
PEC: acrónimo de "por el culx", expresa aprobación entusiasta.
Piquete: persona elegante, con buen estilo o "flow".
POV: siglas de "point of view", utilizado en memes que adoptan perspectivas específicas de personas u objetos.
Q
La queso: reivindica la autenticidad personal, equivalente a "soy así y no cambiaré".
R
Random: designa algo aleatorio o sin explicación clara.
Rt (retuit): originado en Twitter, expresa acuerdo con lo dicho por otra persona.
S
Shippeo: deseo de que dos personas mantengan una relación amorosa.
Stalkear: explorar perfiles en redes sociales discretamente, sin interactuar.
T
Té: "Traigo té" indica tener información interesante que compartir.
Tirar beef: describe un enfrentamiento público entre dos personas.
Tryhardear: derivado de "try hard", significa no rendirse, especialmente en videojuegos.
U
Ubícate: exhortación a ponerse al día con información actual.
W
Woke: del inglés "despierto", describe a personas que evitan comportamientos discriminatorios.
X
Potaxie: término usado especialmente en la comunidad LGTB, opuesto a "fifas".
¿Por qué hablan así?
La explicación es sencilla y fascinante a la vez: internet marca el ritmo. Las redes sociales generan microtendencias lingüísticas que duran semanas. Un vídeo viral, un creador con millones de seguidores, una frase pegadiza… y listo.
Plataformas digitales funcionan como aceleradores culturales. Lo que antes tardaba años en popularizarse ahora viaja en horas. Y el idioma, como siempre, se adapta.
Además, el uso de términos en inglés añade un componente aspiracional y global. No es lo mismo decir “sospechoso” que “six seven”. Lo segundo suena a clave secreta.
¿Deberíamos preocuparnos?
En absoluto. Cada generación ha tenido su jerga. Nuestros padres dijeron “dabuti”, “mola mazo” o “guay del Paraguay”. Y sobrevivimos.
El idioma no se empobrece: se transforma. Muchas palabras desaparecerán; otras se quedarán. Puede que dentro de diez años alguien diga “eso es seis siete” y un niño pregunte: “¿qué significa eso, abuelo?”
Y entonces, inevitablemente, entenderemos que el tiempo ha pasado.
Mientras tanto, si escucha algo sospechoso, ya sabe qué decir.
“Eso es six seven”.
Y, por una vez, sentirá que domina el código.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por COCEMFE
Contenido ofrecido por CEU EN ANDALUCÍA