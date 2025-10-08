¿Qué tiempo hará en Sevilla durante el puente de octubre?

Este miércoles 8 de octubre llega una vaguada en altura, que provocará el descenso de las temperaturas en la parte occidental de Andalucía. Así lo comunica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, donde también anuncia que "el jueves y el viernes serán probablemente los días con mayor inestabilidad". Ahora bien, ¿qué tiempo podemos esperar durante el puente de octubre en Sevilla?

El 12 de octubre es el Día Nacional de España y, por lo tanto, es festivo en todo el territorio. Sin embargo, este año coincide en domingo y algunas comunidades autónomas, como Andalucía, han decidido pasar la celebración al lunes siguiente, 13 de octubre. Así, los andaluces tendrán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo. Consultar las previsiones meteorológicas se convierte entonces en un paso clave para organizar escapada o planear actividades al aire libre.

Viernes con lluvias en la provincia de Sevilla

De acuerdo con la Aemet, una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) podría generar un panorama de inestabilidad a partir del jueves 9 de octubre. Por ello, algunas zonas de la parte oriental de Andalucía se encuentran bajo aviso amarillo por el riesgo de lluvias. Esta situación se extenderá, por lo menos, hasta el viernes siguientes.

En el caso de Sevilla, la capital hispalense registra únicamente un 45% de probabilidades a partir de las 12:00 horas del viernes 10 de octubre. Comienza así un fin de semana que podría estar marcado por algunos chubascos aislados. En áreas del este, como Osuna, El Saucejo o Estepa, el porcentaje asciende hasta el 90%. Por su parte, las temperaturas máximas oscilan en torno a los 30ºC en Sevilla, 27ºC en Morón de la Frontera e incluso 23ºC en Estepa o El Saucejo.

Tiempo en Sevilla durante el puente de octubre

El sábado 11 será, según las previsiones, la jornada más estable de toda la semana. Con cielos despejados y una escasa probabilidad de precipitaciones (0% - 20%) en la mayoría de los municipios sevillanos, contará con una humedad relativa más elevada en poblaciones como Estepa (50% - 100%).

Sea como sea, la incertidumbre aumenta hacia los días clave del puente, el domingo 12 y el lunes 13 de octubre. La distancia en el tiempo podría ocasionar variaciones en las predicciones, pero por ahora todo apunta a la presencia de ligeras lluvias; esta vez, con mayor incidencia en áreas del norte: Guadalcanal (45%), Constantina (45%), Cazalla de la Sierra (45%), Las Navas de la Concepción (45%) o Alanís (55%).

Por lo tanto, se espera un puente de octubre estable, con chubascos aislados en algunas zonas y temperaturas que subirán ligeramente hacia el lunes 13. Localidades como la capital hispalense o Lebrija llegarán a los 31ºC, mientras que Écija rozará los 30ºC y Morón de la Frontera, los 29ºC. Asimismo, los termómetros marcarán máximas de 26ºC en Alanís o Constantina; y, en cuanto a las mínimas, la tendencia general oscilará en torno a los 13ºC o 16ºC, según el municipio.