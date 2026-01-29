Sólo queda una carretera cortada por el temporal en la provincia de Sevilla

La carretera SE-4104, a la altura de Alcolea del Río, es la única vía de la provincia de Sevilla que permanece cortada por el temporal. Así lo explicó este jueves el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que aseguró que la jornada de hoy está siendo menos compleja que la de ayer, "que fue especialmente difícil". A pesar de ello, los efectos de la borrasca Kristin todavía se dejan sentir.

"La red viaria de carreteras ha mejorado notablemente en la provincia. En estos momentos sólo está cortada la SE-4104, en el término municipal de Alcolea del Río. Y si bien es verdad que hay algunas dificultades en algunas otras vías, la situación ha mejorado notablemente", apuntó Toscano. En cuanto al transporte, hay normalidad en el servicio de Cercanías, aunque ha habido algunas "incidencias horarias menores fruto de estos efectos meteorológicos". El aeropuerto funciona sin retrasos ni cancelaciones vinculadas al temporal.

También ha habido problemas con el suministro eléctico. En El Madroño ha sido necesario utilizar grupos electrógenos y se está trabajando en la recuperación del servicio, puesto que quedan alrededor de 900 usuarios afectados.

En cuanto a los embalses y los cauces, los pantanos de la provincia de Sevilla siguen desembalsando de forma preventiva ante la previsión de lluvias en las próximas fechas. "No obstante, se van a ir regulando los cauces de desembalse en función de la realidad concreta y, cómo no, de esa previsión que pueda ser en un sentido o en otro". Especial atención merecen puntos como el embalse de la Torre del Águila, que en los anteriores temporales generó importantes dificultades.

En cuanto a los cauces del río, se encuentran en el nivel rojo dos: el río Guadalquivir, a su paso por Lora del Río, donde está siendo objeto de una "especial vigilancia desde el principio del temporal", y también el río Genil con el embalse del Judío, en el término municipal de Écija.

"A partir de ahí, seguimos solicitando que se tenga prudencia, que se haga una recuperación de aquellas situaciones de caída de vallas, de árboles, etcétera, en las que están trabajando los distintos servicios de las administraciones y seguir informados, como siempre, a través de los canales oficiales de información", indicó Toscano.